Spor Toto Süper Lig'de 20. hafta start alıyor

Spor Toto Süper Lig'de 20. haftanın perdesi 1 Şubat Cuma akşamı İstanbul'da oynanacak Fenerbahçe-Göztepe maçıyla açılacak.
Ülker Stadı'ndaki müsabaka saat 20.30'da başlayacak.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Süper Lig'de 20. haftanın programı şöyle:
1 Şubat Cuma:
20.30 Fenerbahçe-Göztepe (Ülker)
2 Şubat Cumartesi:
13.30 Evkur Yeni Malatyaspor-İstikbal Mobilya Kayserispor (Yeni Malatya)
16.00 Kasımpaşa-Demir Grup Sivasspor (Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan)
16.00 Trabzonspor-MKE Ankaragücü (Medical Park)
19.00 Aytemiz Alanyaspor-Galatasaray (Bahçeşehir Okulları)
3 Şubat Pazar:
13.30 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Çaykur Rizespor (Erzurum Kazım Karabekir)
16.00 Akhisarspor-Medipol Başakşehir (Spor Toto Akhisar)
19.00 Antalyaspor-Beşiktaş (Antalya)
4 Şubat Pazartesi:
20.00 Bursaspor-Atiker Konyaspor (Bursa Büyükşehir Belediye)
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Ülker Stadı'ndaki müsabaka saat 20.30'da başlayacak.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Süper Lig'de 20. haftanın programı şöyle:
1 Şubat Cuma:
20.30 Fenerbahçe-Göztepe (Ülker)
2 Şubat Cumartesi:
13.30 Evkur Yeni Malatyaspor-İstikbal Mobilya Kayserispor (Yeni Malatya)
16.00 Kasımpaşa-Demir Grup Sivasspor (Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan)
16.00 Trabzonspor-MKE Ankaragücü (Medical Park)
19.00 Aytemiz Alanyaspor-Galatasaray (Bahçeşehir Okulları)
3 Şubat Pazar:
13.30 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Çaykur Rizespor (Erzurum Kazım Karabekir)
16.00 Akhisarspor-Medipol Başakşehir (Spor Toto Akhisar)
19.00 Antalyaspor-Beşiktaş (Antalya)
4 Şubat Pazartesi:
20.00 Bursaspor-Atiker Konyaspor (Bursa Büyükşehir Belediye)
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın