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Spor Toto Süper Lig resmen başlıyor!

Spor Toto Süper Lig ve Spor Toto 1. Lig'de 2018-2019 sezonu, ilk hafta maçlarıyla başlayacak.

Kaynak: AA
Spor Toto Süper Lig resmen başlıyor!
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10 Ağustos 2018 11:51
Futbolda Spor Toto Süper Lig ve Spor Toto 1. Lig'de 2018-2019 sezonu ilk hafta maçlarıyla başlayacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre bu iki ligde sezonun ilk hafta müsabakalarının programı şöyle:

Spor Toto Süper Lig

10 Ağustos Cuma:

21.45 MKE Ankaragücü-Galatasaray (Osmanlı)

11 Ağustos Cumartesi:

19.30 Çaykur Rizespor-Kasımpaşa (Çaykur Didi)
19.30 Demir Grup Sivasspor-Alanyaspor (Yeni 4 Eylül)
21.45 Fenerbahçe-Bursaspor (Ülker)

12 Ağustos Pazar:

19.30 Medipol Başakşehir-Trabzonspor (3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim)
19.30 Atiker Konyaspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Konya Büyükşehir Belediye)
21.45 Beşiktaş-Akhisarspor (Vodafone Park)
21.45 Göztepe-Yeni Malatyaspor (Bornova)

13 Ağustos Pazartesi:

21.45 Kayserispor-Antalyaspor (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)

Spor Toto 1. Lig

10 Ağustos Cuma:

21.45 Kardemir Karabükspor-Adana Demirspor (Dr. Necmettin Şeyhoğlu)

11 Ağustos Cumartesi:

19.30 Boluspor-Osmanlıspor (Bolu Atatürk)
21.45 Adanaspor-Tetiş Yapı Elazığspor (Adana 5 Ocak Fatih Terim)
21.45 Altay-Ümraniyespor (İzmir Atatürk)

12 Ağustos Pazar:

19.30 Giresunspor-Eskişehirspor (Giresun Atatürk)
19.30 Gençlerbirliği-Hatayspor (Osmanlı)
21.45 Balıkesirspor Baltok-Altınordu (Spor Toto Akhisar)
21.45 Denizlispor-Gazişehir Gaziantep (Denizli Atatürk)

13 Ağustos Pazartesi:

21.45 İstanbulspor-Afjet Afyonspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)




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