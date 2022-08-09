Spor Toto Süper Lig'de görünüm

TAKIMLAR O G B M A Y AV. P 1. MEDİPOL BAŞAKŞEHİR 1 1 0 0 4 0 4 3 2. ALANYASPOR 1 1 0 0 4 2 2 3 3. TRABZONSPOR 1 1 0 0 2 0 2 3 4. ADANA DEMİRSPOR 1 1 0 0 3 2 1 3 5. BEŞİKTAŞ 1 1 0 0 1 0 1 3 6. GALATASARAY 1 1 0 0 1 0 1 3 7. FENERBAHÇE 1 0 1 0 3 3 0 1 8. HANGİKREDİ ÜMRANİYESPOR 1 0 1 0 3 3 0 1 9. DEMİR GRUP SİVASSPOR 1 0 1 0 1 1 0 1 10. GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ 1 0 1 0 1 1 0 1 11. ARABAM.COM KONYASPOR 1 0 1 0 0 0 0 1 12. MKE ANKARAGÜCÜ 1 0 1 0 0 0 0 1 13. ATAKAŞ HATAYSPOR 0 0 0 0 0 0 0 0 14. BITEXEN GİRESUNSPOR 1 0 0 1 2 3 -1 0 15. FRAPORT TAV ANTALYASPOR 1 0 0 1 0 1 -1 0 16. YUKATEL KAYSERİSPOR 1 0 0 1 0 1 -1 0 17. VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK 1 0 0 1 2 4 -2 0 18. İSTANBULSPOR 1 0 0 1 0 2 -2 0 19. KASIMPAŞA 1 0 0 1 0 4 -4 0

Ligde ilk haftanın kapanış gününde Medipol Başakşehir-Kasımpaşa, MKE Ankaragücü-Arabam.com Konyaspor ve Fenerbahçe-HangiKredi Ümraniyespor müsabakaları yapıldı.Günün ilk maçında Başakşehir, Kasımpaşa'yı 4-0'lık skorla geçti. MKE Ankaragücü ile Konyaspor arasındaki maç golsüz berabere bitti.Sezona dünyaca ünlü Portekizli teknik adam Jorge Jesus yönetiminde giren Fenerbahçe de 2 kez öne geçtiği müsabakada üstünlüğünü koruyamadı ve ligin yeni takımı Ümraniyespor ile 3-3 berabere kaldı.Maçlarının tamamlanmasıyla ilk haftayı Medipol Başakşehir averajla lider tamamladı.Spor Toto Süper Lig'de 2022-2023 sezonunun ilk golünü Trabzonsporlu Andreas Cornelius kaydetti.Sezonun açılış maçında Atatürk Olimpiyat Stadı'nda İstanbulspor ile Trabzonspor karşılaştı. Müsabakanın 16. dakikasında fileleri havalandıran Cornelius, sezonun ilk golünü atan futbolcu oldu.Ligde sezonun ilk kırmızı kartını Yukatel Kayserisporlu Ali Karimi gördü.İlk haftada Beşiktaş'a konuk olan sarı-kırmızılı takımda İranlı orta saha oyuncusu Karimi, iki sarı karttan kırmızı kart görerek oyundan atıldı.Süper Lig'de sezonunun ilk sarı kartını ise Trabzonspor müsabakasında İstanbulsporlu Ferhat Yazgan gördü.Ligin ilk haftasında Beşiktaş ve Galatasaray, galibiyeti getiren golleri son dakikalarda attı.İlk haftada Yukatel Kayserispor'u konuk eden siyah-beyazlılar, karşılaşmayı 90+6. dakikada Rachid Ghezzal'ın attığı golle 1-0 kazandı.Fraport TAV Antalyaspor'a konuk olan Galatasaray ise Bafetimbi Gomis'in 90. dakikada attığı golle mücadeleyi 1-0 galip tamamladı.Haftanın kapanış maçında ligin yeni ekibi HangiKredi Ümraniyespor'u ağırlayan Fenerbahçe de 2 kez öne geçtiği müsabakada 3-2 geri düştü. Sarı-lacivertliler, 90+2. dakikada Mergim Berisha'nın golüyle 1 puan aldı.İstanbulspor-Trabzonspor: 0-2Demir Grup Sivasspor-Gaziantep FK: 1-1Beşiktaş-Yukatel Kayserispor: 1-0VavaCars Fatih Karagümrük-Alanyaspor: 2-4Bitexen Giresunspor-Adana Demirspor: 2-3Fraport TAV Antalyaspor-Galatasaray: 0-1Medipol Başakşehir-Kasımpaşa: 4-0MKE Ankaragücü-Arabam.com Konyaspor: 0-0Fenerbahçe-HangiKredi Ümraniyespor: 3-3Not: Atakaş Hatayspor, ilk haftayı bay geçti.Spor Toto Süper Lig'de VavaCars Fatih Karagümrük'ün bay geçeceği ikinci haftanın programı şöyle:21.00 Trabzonspor-Atakaş Hatayspor (Medical Park)19.15 Yukatel Kayserispor-İstanbulspor (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)21.45 Galatasaray-Bitexen Giresunspor (Nef)21.45 Adana Demirspor-Demir Grup Sivasspor (Yeni Adana)19.15 HangiKredi Ümraniyespor-Fraport TAV Antalyaspor (Atatürk Olimpiyat)19.15 Gaziantep FK-MKE Ankaragücü (Kalyon)21.45 Alanyaspor-Beşiktaş (Alanya Oba)19.15 Arabam.com Konyaspor-Medipol Başakşehir (MEDAŞ Konya Büyükşehir)21.45 Kasımpaşa-Fenerbahçe (Recep Tayyip Erdoğan)