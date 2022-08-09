Spor Toto Süper Lig'de görünüm

Spor Toto Süper Lig'de 2022-2023 sezonunun ilk haftası yapılan 3 maçla tamamlandı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Spor Toto Süper Lig'de görünüm
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09 Ağustos 2022 02:09
Ligde ilk haftanın kapanış gününde Medipol Başakşehir-Kasımpaşa, MKE Ankaragücü-Arabam.com Konyaspor ve Fenerbahçe-HangiKredi Ümraniyespor müsabakaları yapıldı.

Günün ilk maçında Başakşehir, Kasımpaşa'yı 4-0'lık skorla geçti. MKE Ankaragücü ile Konyaspor arasındaki maç golsüz berabere bitti.

Sezona dünyaca ünlü Portekizli teknik adam Jorge Jesus yönetiminde giren Fenerbahçe de 2 kez öne geçtiği müsabakada üstünlüğünü koruyamadı ve ligin yeni takımı Ümraniyespor ile 3-3 berabere kaldı.

Maçlarının tamamlanmasıyla ilk haftayı Medipol Başakşehir averajla lider tamamladı.

- Sezonun ilk golü Trabzonsporlu Cornelius'tan

Spor Toto Süper Lig'de 2022-2023 sezonunun ilk golünü Trabzonsporlu Andreas Cornelius kaydetti.

Sezonun açılış maçında Atatürk Olimpiyat Stadı'nda İstanbulspor ile Trabzonspor karşılaştı. Müsabakanın 16. dakikasında fileleri havalandıran Cornelius, sezonun ilk golünü atan futbolcu oldu.

- İlk kartlar

Ligde sezonun ilk kırmızı kartını Yukatel Kayserisporlu Ali Karimi gördü.

İlk haftada Beşiktaş'a konuk olan sarı-kırmızılı takımda İranlı orta saha oyuncusu Karimi, iki sarı karttan kırmızı kart görerek oyundan atıldı.

Süper Lig'de sezonunun ilk sarı kartını ise Trabzonspor müsabakasında İstanbulsporlu Ferhat Yazgan gördü.

- Beşiktaş ve Galatasaray, galibiyet golünü son anlarda buldu

Ligin ilk haftasında Beşiktaş ve Galatasaray, galibiyeti getiren golleri son dakikalarda attı.

İlk haftada Yukatel Kayserispor'u konuk eden siyah-beyazlılar, karşılaşmayı 90+6. dakikada Rachid Ghezzal'ın attığı golle 1-0 kazandı.

Fraport TAV Antalyaspor'a konuk olan Galatasaray ise Bafetimbi Gomis'in 90. dakikada attığı golle mücadeleyi 1-0 galip tamamladı.

Haftanın kapanış maçında ligin yeni ekibi HangiKredi Ümraniyespor'u ağırlayan Fenerbahçe de 2 kez öne geçtiği müsabakada 3-2 geri düştü. Sarı-lacivertliler, 90+2. dakikada Mergim Berisha'nın golüyle 1 puan aldı.

- İlk hafta sonuçları

İstanbulspor-Trabzonspor: 0-2

Demir Grup Sivasspor-Gaziantep FK: 1-1

Beşiktaş-Yukatel Kayserispor: 1-0

VavaCars Fatih Karagümrük-Alanyaspor: 2-4

Bitexen Giresunspor-Adana Demirspor: 2-3

Fraport TAV Antalyaspor-Galatasaray: 0-1

Medipol Başakşehir-Kasımpaşa: 4-0

MKE Ankaragücü-Arabam.com Konyaspor: 0-0

Fenerbahçe-HangiKredi Ümraniyespor: 3-3

- Puan durumu

Ligin ilk haftasının ardından oluşan puan durumu şöyle:

TAKIMLAR O G B M A Y AV. P
1. MEDİPOL BAŞAKŞEHİR 1 1 0 0 4 0 4 3
2. ALANYASPOR 1 1 0 0 4 2 2 3
3. TRABZONSPOR 1 1 0 0 2 0 2 3
4. ADANA DEMİRSPOR 1 1 0 0 3 2 1 3
5. BEŞİKTAŞ 1 1 0 0 1 0 1 3
6. GALATASARAY 1 1 0 0 1 0 1 3
7. FENERBAHÇE 1 0 1 0 3 3 0 1
8. HANGİKREDİ ÜMRANİYESPOR 1 0 1 0 3 3 0 1
9. DEMİR GRUP SİVASSPOR 1 0 1 0 1 1 0 1
10. GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ 1 0 1 0 1 1 0 1
11. ARABAM.COM KONYASPOR 1 0 1 0 0 0 0 1
12. MKE ANKARAGÜCÜ 1 0 1 0 0 0 0 1
13. ATAKAŞ HATAYSPOR 0 0 0 0 0 0 0 0
14. BITEXEN GİRESUNSPOR 1 0 0 1 2 3 -1 0
15. FRAPORT TAV ANTALYASPOR 1 0 0 1 0 1 -1 0
16. YUKATEL KAYSERİSPOR 1 0 0 1 0 1 -1 0
17. VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK 1 0 0 1 2 4 -2 0
18. İSTANBULSPOR 1 0 0 1 0 2 -2 0
19. KASIMPAŞA 1 0 0 1 0 4 -4 0
Not: Atakaş Hatayspor, ilk haftayı bay geçti.

İkinci haftanın programı

Spor Toto Süper Lig'de VavaCars Fatih Karagümrük'ün bay geçeceği ikinci haftanın programı şöyle:

12 Ağustos Cuma:

21.00 Trabzonspor-Atakaş Hatayspor (Medical Park)

13 Ağustos Cumartesi:

19.15 Yukatel Kayserispor-İstanbulspor (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)

21.45 Galatasaray-Bitexen Giresunspor (Nef)

21.45 Adana Demirspor-Demir Grup Sivasspor (Yeni Adana)

14 Ağustos Pazar:

19.15 HangiKredi Ümraniyespor-Fraport TAV Antalyaspor (Atatürk Olimpiyat)

19.15 Gaziantep FK-MKE Ankaragücü (Kalyon)

21.45 Alanyaspor-Beşiktaş (Alanya Oba)

15 Ağustos Pazartesi:

19.15 Arabam.com Konyaspor-Medipol Başakşehir (MEDAŞ Konya Büyükşehir)

21.45 Kasımpaşa-Fenerbahçe (Recep Tayyip Erdoğan)

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