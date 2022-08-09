Spor Toto Süper Lig'de görünüm

Ligde ilk haftanın kapanış gününde Medipol Başakşehir-Kasımpaşa, MKE Ankaragücü-Arabam.com Konyaspor ve Fenerbahçe-HangiKredi Ümraniyespor müsabakaları yapıldı.
Günün ilk maçında Başakşehir, Kasımpaşa'yı 4-0'lık skorla geçti. MKE Ankaragücü ile Konyaspor arasındaki maç golsüz berabere bitti.
Sezona dünyaca ünlü Portekizli teknik adam Jorge Jesus yönetiminde giren Fenerbahçe de 2 kez öne geçtiği müsabakada üstünlüğünü koruyamadı ve ligin yeni takımı Ümraniyespor ile 3-3 berabere kaldı.
Maçlarının tamamlanmasıyla ilk haftayı Medipol Başakşehir averajla lider tamamladı.
- Sezonun ilk golü Trabzonsporlu Cornelius'tan
Spor Toto Süper Lig'de 2022-2023 sezonunun ilk golünü Trabzonsporlu Andreas Cornelius kaydetti.
Sezonun açılış maçında Atatürk Olimpiyat Stadı'nda İstanbulspor ile Trabzonspor karşılaştı. Müsabakanın 16. dakikasında fileleri havalandıran Cornelius, sezonun ilk golünü atan futbolcu oldu.
- İlk kartlar
Ligde sezonun ilk kırmızı kartını Yukatel Kayserisporlu Ali Karimi gördü.
İlk haftada Beşiktaş'a konuk olan sarı-kırmızılı takımda İranlı orta saha oyuncusu Karimi, iki sarı karttan kırmızı kart görerek oyundan atıldı.
Süper Lig'de sezonunun ilk sarı kartını ise Trabzonspor müsabakasında İstanbulsporlu Ferhat Yazgan gördü.
- Beşiktaş ve Galatasaray, galibiyet golünü son anlarda buldu
Ligin ilk haftasında Beşiktaş ve Galatasaray, galibiyeti getiren golleri son dakikalarda attı.
İlk haftada Yukatel Kayserispor'u konuk eden siyah-beyazlılar, karşılaşmayı 90+6. dakikada Rachid Ghezzal'ın attığı golle 1-0 kazandı.
Fraport TAV Antalyaspor'a konuk olan Galatasaray ise Bafetimbi Gomis'in 90. dakikada attığı golle mücadeleyi 1-0 galip tamamladı.
Haftanın kapanış maçında ligin yeni ekibi HangiKredi Ümraniyespor'u ağırlayan Fenerbahçe de 2 kez öne geçtiği müsabakada 3-2 geri düştü. Sarı-lacivertliler, 90+2. dakikada Mergim Berisha'nın golüyle 1 puan aldı.
- İlk hafta sonuçları
İstanbulspor-Trabzonspor: 0-2
Demir Grup Sivasspor-Gaziantep FK: 1-1
Beşiktaş-Yukatel Kayserispor: 1-0
VavaCars Fatih Karagümrük-Alanyaspor: 2-4
Bitexen Giresunspor-Adana Demirspor: 2-3
Fraport TAV Antalyaspor-Galatasaray: 0-1
Medipol Başakşehir-Kasımpaşa: 4-0
MKE Ankaragücü-Arabam.com Konyaspor: 0-0
Fenerbahçe-HangiKredi Ümraniyespor: 3-3
- Puan durumu
Ligin ilk haftasının ardından oluşan puan durumu şöyle:
Not: Atakaş Hatayspor, ilk haftayı bay geçti.
İkinci haftanın programı
Spor Toto Süper Lig'de VavaCars Fatih Karagümrük'ün bay geçeceği ikinci haftanın programı şöyle:
12 Ağustos Cuma:
21.00 Trabzonspor-Atakaş Hatayspor (Medical Park)
13 Ağustos Cumartesi:
19.15 Yukatel Kayserispor-İstanbulspor (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)
21.45 Galatasaray-Bitexen Giresunspor (Nef)
21.45 Adana Demirspor-Demir Grup Sivasspor (Yeni Adana)
14 Ağustos Pazar:
19.15 HangiKredi Ümraniyespor-Fraport TAV Antalyaspor (Atatürk Olimpiyat)
19.15 Gaziantep FK-MKE Ankaragücü (Kalyon)
21.45 Alanyaspor-Beşiktaş (Alanya Oba)
15 Ağustos Pazartesi:
19.15 Arabam.com Konyaspor-Medipol Başakşehir (MEDAŞ Konya Büyükşehir)
21.45 Kasımpaşa-Fenerbahçe (Recep Tayyip Erdoğan)
Günün ilk maçında Başakşehir, Kasımpaşa'yı 4-0'lık skorla geçti. MKE Ankaragücü ile Konyaspor arasındaki maç golsüz berabere bitti.
Sezona dünyaca ünlü Portekizli teknik adam Jorge Jesus yönetiminde giren Fenerbahçe de 2 kez öne geçtiği müsabakada üstünlüğünü koruyamadı ve ligin yeni takımı Ümraniyespor ile 3-3 berabere kaldı.
Maçlarının tamamlanmasıyla ilk haftayı Medipol Başakşehir averajla lider tamamladı.
- Sezonun ilk golü Trabzonsporlu Cornelius'tan
Spor Toto Süper Lig'de 2022-2023 sezonunun ilk golünü Trabzonsporlu Andreas Cornelius kaydetti.
Sezonun açılış maçında Atatürk Olimpiyat Stadı'nda İstanbulspor ile Trabzonspor karşılaştı. Müsabakanın 16. dakikasında fileleri havalandıran Cornelius, sezonun ilk golünü atan futbolcu oldu.
- İlk kartlar
Ligde sezonun ilk kırmızı kartını Yukatel Kayserisporlu Ali Karimi gördü.
İlk haftada Beşiktaş'a konuk olan sarı-kırmızılı takımda İranlı orta saha oyuncusu Karimi, iki sarı karttan kırmızı kart görerek oyundan atıldı.
Süper Lig'de sezonunun ilk sarı kartını ise Trabzonspor müsabakasında İstanbulsporlu Ferhat Yazgan gördü.
- Beşiktaş ve Galatasaray, galibiyet golünü son anlarda buldu
Ligin ilk haftasında Beşiktaş ve Galatasaray, galibiyeti getiren golleri son dakikalarda attı.
İlk haftada Yukatel Kayserispor'u konuk eden siyah-beyazlılar, karşılaşmayı 90+6. dakikada Rachid Ghezzal'ın attığı golle 1-0 kazandı.
Fraport TAV Antalyaspor'a konuk olan Galatasaray ise Bafetimbi Gomis'in 90. dakikada attığı golle mücadeleyi 1-0 galip tamamladı.
Haftanın kapanış maçında ligin yeni ekibi HangiKredi Ümraniyespor'u ağırlayan Fenerbahçe de 2 kez öne geçtiği müsabakada 3-2 geri düştü. Sarı-lacivertliler, 90+2. dakikada Mergim Berisha'nın golüyle 1 puan aldı.
- İlk hafta sonuçları
İstanbulspor-Trabzonspor: 0-2
Demir Grup Sivasspor-Gaziantep FK: 1-1
Beşiktaş-Yukatel Kayserispor: 1-0
VavaCars Fatih Karagümrük-Alanyaspor: 2-4
Bitexen Giresunspor-Adana Demirspor: 2-3
Fraport TAV Antalyaspor-Galatasaray: 0-1
Medipol Başakşehir-Kasımpaşa: 4-0
MKE Ankaragücü-Arabam.com Konyaspor: 0-0
Fenerbahçe-HangiKredi Ümraniyespor: 3-3
- Puan durumu
Ligin ilk haftasının ardından oluşan puan durumu şöyle:
|TAKIMLAR
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV.
|P
|1. MEDİPOL BAŞAKŞEHİR
|1
|1
|0
|0
|4
|0
|4
|3
|2. ALANYASPOR
|1
|1
|0
|0
|4
|2
|2
|3
|3. TRABZONSPOR
|1
|1
|0
|0
|2
|0
|2
|3
|4. ADANA DEMİRSPOR
|1
|1
|0
|0
|3
|2
|1
|3
|5. BEŞİKTAŞ
|1
|1
|0
|0
|1
|0
|1
|3
|6. GALATASARAY
|1
|1
|0
|0
|1
|0
|1
|3
|7. FENERBAHÇE
|1
|0
|1
|0
|3
|3
|0
|1
|8. HANGİKREDİ ÜMRANİYESPOR
|1
|0
|1
|0
|3
|3
|0
|1
|9. DEMİR GRUP SİVASSPOR
|1
|0
|1
|0
|1
|1
|0
|1
|10. GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ
|1
|0
|1
|0
|1
|1
|0
|1
|11. ARABAM.COM KONYASPOR
|1
|0
|1
|0
|0
|0
|0
|1
|12. MKE ANKARAGÜCÜ
|1
|0
|1
|0
|0
|0
|0
|1
|13. ATAKAŞ HATAYSPOR
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|14. BITEXEN GİRESUNSPOR
|1
|0
|0
|1
|2
|3
|-1
|0
|15. FRAPORT TAV ANTALYASPOR
|1
|0
|0
|1
|0
|1
|-1
|0
|16. YUKATEL KAYSERİSPOR
|1
|0
|0
|1
|0
|1
|-1
|0
|17. VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK
|1
|0
|0
|1
|2
|4
|-2
|0
|18. İSTANBULSPOR
|1
|0
|0
|1
|0
|2
|-2
|0
|19. KASIMPAŞA
|1
|0
|0
|1
|0
|4
|-4
|0
İkinci haftanın programı
Spor Toto Süper Lig'de VavaCars Fatih Karagümrük'ün bay geçeceği ikinci haftanın programı şöyle:
12 Ağustos Cuma:
21.00 Trabzonspor-Atakaş Hatayspor (Medical Park)
13 Ağustos Cumartesi:
19.15 Yukatel Kayserispor-İstanbulspor (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)
21.45 Galatasaray-Bitexen Giresunspor (Nef)
21.45 Adana Demirspor-Demir Grup Sivasspor (Yeni Adana)
14 Ağustos Pazar:
19.15 HangiKredi Ümraniyespor-Fraport TAV Antalyaspor (Atatürk Olimpiyat)
19.15 Gaziantep FK-MKE Ankaragücü (Kalyon)
21.45 Alanyaspor-Beşiktaş (Alanya Oba)
15 Ağustos Pazartesi:
19.15 Arabam.com Konyaspor-Medipol Başakşehir (MEDAŞ Konya Büyükşehir)
21.45 Kasımpaşa-Fenerbahçe (Recep Tayyip Erdoğan)
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