Spor Toto Süper Lig'de 32. hafta tamamlandı!

O G B M A Y AV P 1.TRABZONSPOR 32 21 9 2 59 27 32 72 2.FENERBAHÇE 32 17 8 7 56 35 21 59 3.İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR 32 17 7 8 52 35 17 58 4.MEDİPOL BAŞAKŞEHİR 32 16 5 11 45 31 14 53 5.ADANA DEMİRSPOR 32 14 10 8 49 33 16 52 6.AYTEMİZ ALANYASPOR 32 15 7 10 58 52 6 52 7.BEŞİKTAŞ 32 13 11 8 49 41 8 50 8.ATAKAŞ HATAYSPOR 32 14 6 12 49 50 -1 48 9.FRAPORT TAV ANTALYASPOR 32 13 8 11 40 38 2 47 10.VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK 32 13 7 12 39 47 -8 46 11.KASIMPAŞA 32 11 8 13 49 47 2 41 12.DEMİR GRUP SİVASSPOR 32 10 11 11 42 42 0 41 13.GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ 32 11 8 13 41 44 -3 41 14.GALATASARAY 32 11 8 13 42 47 -5 41 15.YUKATEL KAYSERİSPOR 32 11 8 13 45 53 -8 41 16.GZT GİRESUNSPOR 32 11 6 15 35 39 -4 39 17.ALTAY 32 8 5 19 33 48 -15 29 18.ÇAYKUR RİZESPOR 32 8 5 19 32 58 -26 29 19.GÖZTEPE 32 7 6 19 37 55 -18 27 20.ÖZNUR KABLO YENİ MALATYASPOR 32 5 5 22 23 53 -30 20





Spor Toto Süper Lig'de 32. hafta, oynanan tek maçla tamamlandı.Haftanın son maçında Fraport TAV Antalyaspor, sahasında Atakaş Hatayspor'u 4-1 mağlup etti.Gaziantep FK ile deplasmanda 0-0 berabere kalan Trabzonspor, puanını 72'ye çıkardı ve liderliğini sürdürdü. Derbide Galatasaray'ı 2-0 mağlup eden Fenerbahçe, İttifak Holding Konyaspor'un Çaykur Rizespor'a 2-1 mağlup olduğu haftada puanını 59'a yükselterek ikinci sıraya çıktı. Konyaspor ise 58 puanla üçüncü sıraya geriledi.GZT Giresunspor'a 1-0 yenilen Öznur Kablo Yeni Malatyaspor, bitime 6 hafta kala küme düşmesi kesinleşen ilk takım oldu.Küme düşme hattında bulunan Altay ve Göztepe, haftayı puansız kapattı. Konyaspor'u mağlup eden Çaykur Rizespor ise puanını 29'a yükseltti.Süper Lig'de bu hafta oynanan müsabakaların 6'sını ev sahibi takımlar, 3'ünü konuk ekipler kazandı. Bir karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı.Süper Lig'in 32. haftasında oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:Gaziantep FK-Trabzonspor: 0-0VavaCars Fatih Karagümrük-Kasımpaşa: 3-2Göztepe-Yukatel Kayserispor: 1-2Çaykur Rizespor-İttifak Holding Konyaspor: 2-1Beşiktaş-Aytemiz Alanyaspor: 4-1Öznur Kablo Yeni Malatyaspor-GZT Giresunspor: 0-1Demir Grup Sivasspor-Medipol Başakşehir: 0-2Adana Demirspor-Altay: 3-1Fenerbahçe-Galatasaray: 2-0Fraport TAV Antalyaspor-Atakaş Hatayspor: 4-120.30 Yukatel Kayserispor-Çaykur Rizespor (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)20.30 Trabzonspor-VavaCars Fatih Karagümrük (Şenol Güneş Spor Kompleksi)13.30 Atakaş Hatayspor-Demir Grup Sivasspor (Yeni Hatay)16.00 Aytemiz Alanyaspor-Fraport TAV Antalyaspor (Bahçeşehir Okulları)16.00 Altay-Medipol Başakşehir (Alsancak Mustafa Denizli)20.30 Fenerbahçe-Göztepe (Ülker)13.30 İttifak Holding Konyaspor-Gaziantep FK (MEDAŞ Konya Büyükşehir)16.00 Kasımpaşa-Adana Demirspor (Recep Tayyip Erdoğan)20.30 GZT Giresunspor-Beşiktaş (Çotanak Spor Kompleksi)20.30 Galatasaray-Öznur Kablo Yeni Malatyaspor (Nef)