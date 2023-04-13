Spor Toto Süper Lig'de 29. hafta heyecanı başlıyor

Spor Toto Süper Lig'de 29. hafta heyecanı, 14 Nisan Cuma günü oynanacak Fraport TAV Antalyaspor-Corendon Alanyaspor ve Galatasaray-Yukatel Kayserispor maçlarıyla başlayacak.



Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligin 29. haftasında oynanacak maçların programı şöyle:



14 Nisan Cuma:



20.30 Fraport TAV Antalyaspor-Corendon Alanyaspor (Corendon Airlines Park Antalya)



20.30 Galatasaray-Yukatel Kayserispor (Nef)



15 Nisan Cumartesi:



16.00 İstanbulspor-Medipol Başakşehir (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)



16.00 Adana Demirspor-Kasımpaşa (Yeni Adana)



20.30 Fenerbahçe-MKE Ankaragücü (Ülker)



16 Nisan Pazar:



16.00 Bitexen Giresunspor-Demir Grup Sivasspor (Çotanak Spor Kompleksi)



20.30 Trabzonspor-Beşiktaş (Şenol Güneş Spor Komleksi)



NOT: HangiKredi Ümraniyespor haftayı bay geçecek. Arabam.com Konyaspor ile VavaCars Fatih Karagümrük, Hatayspor ve Gaziantep FK'nin ligden çekilmesi gerekçesiyle 29. haftada 3-0 hükmen galip ilan edilecek.





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