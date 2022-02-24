Spor Toto Süper Lig'de 27. hafta heyecanı

Spor Toto Süper Lig'de 27. hafta, cuma oynanacak iki maçla başlayacak.



Lider Trabzonspor, sahasında Yukatel Kayserispor'u ağırlarken, Adana Demirspor ise Fraport TAV Antalyaspor'u konuk edecek. İki karşılaşma da saat 20.00'de başlayacak.



Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligde 27. hafta maçlarının programı şöyle:



Cuma:



20.00 Adana Demirspor-Fraport TAV Antalyaspor (Yeni Adana)



20.00 Trabzonspor-Yukatel Kayserispor (Şenol Güneş)



26 Şubat Cumartesi:



16.00 Medipol Başakşehir-VavaCars Fatih Karagümrük (Başakşehir Fatih Terim)



19.00 Demir Grup Sivasspor-Beşiktaş (Bahçeşehir Koleji 4 Eylül)



27 Şubat Pazar:



13.30 Altay-Gaziantep FK (Alsancak Mustafa Denizli)



13.30 GZT Giresunspor-Göztepe (Çotanak)



16.00 Aytemiz Alanyaspor-İttifak Holding Konyaspor (Bahçeşehir Okulları)



16.00 Atakaş Hatayspor-Öznur Kablo Yeni Malatyaspor (Yeni Hatay)



19.00 Galatasaray-Çaykur Rizespor (Nef)



28 Şubat Pazartesi:



20.00 Kasımpaşa-Fenerbahçe (Recep Tayyip Erdoğan)





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