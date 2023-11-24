Spor Toto Muaythai Süper Ligi 2. Ayak Turnuvası başlıyor

Balıkesir'de gerçekleştirilecek olan Spor Toto Muaythai Süper Ligi 2. Ayak Turnuvası 25-26 Kasım tarihlerinde düzenlenecek.

Haber; AA, Fotoğraf; Twitter
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Spor Toto Muaythai Süper Ligi 2. Ayak Turnuvası başlıyor
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24 Kasım 2023 23:22
Spor Toto Muaythai Süper Ligi 2. Ayak Turnuvası, Balıkesir'de gerçekleştirilecek.

Türkiye Muaythai Federasyonundan yapılan açıklamaya göre 2024 Avrupa Şampiyonası için milli takım seçmesi niteliği taşıyan Spor Toto Muaythai Süper Ligi 2. Ayak Turnuvası, 25-26 Kasım tarihlerinde Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanlığı bünyesinde Kurtdereli Spor Salonu'nda düzenlenecek.

Muaythai Süper Ligi sonunda şampiyon sporcular milli takım olarak Türkiye'yi 2024 Avrupa Muaythai Şampiyonası'nda temsil edecek.

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