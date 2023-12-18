Spor Toto evinde rahat kazandı

Hentbol HDI Sigorta Erkekler Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçında Spor Toto, sahasında Nilüfer Belediyespor'u 29-26 yendi.
Prof. Dr. Yaşar Sevim Hentbol Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısını Spor Toto, 18-15 önde tamamladı. İkinci yarıda farkı açan ev sahibi ekip salondan 39-26 galip ayrıldı.
Bu karşılaşmanın rövanşı 19 Aralık Salı Günü (yarın) yine aynı salonda saat 13.00'da oynanacak.
Prof. Dr. Yaşar Sevim Hentbol Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısını Spor Toto, 18-15 önde tamamladı. İkinci yarıda farkı açan ev sahibi ekip salondan 39-26 galip ayrıldı.
Bu karşılaşmanın rövanşı 19 Aralık Salı Günü (yarın) yine aynı salonda saat 13.00'da oynanacak.
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