Spor Toto evinde rahat kazandı

Hentbol HDI Sigorta Erkekler Türkiye Kupası karşılaşmasında Spor Toto evinde ağırladığı Nilüfer Belediyespor'u 29-26 mağlup etti.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Spor Toto evinde rahat kazandı
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18 Aralık 2023 17:22
Hentbol HDI Sigorta Erkekler Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçında Spor Toto, sahasında Nilüfer Belediyespor'u 29-26 yendi.

Prof. Dr. Yaşar Sevim Hentbol Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısını Spor Toto, 18-15 önde tamamladı. İkinci yarıda farkı açan ev sahibi ekip salondan 39-26 galip ayrıldı.

Bu karşılaşmanın rövanşı 19 Aralık Salı Günü (yarın) yine aynı salonda saat 13.00'da oynanacak.

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