Spor Toto, Erkekler Challenge Kupası'nda PAOK'u konuk edecek

Spor Toto, CEV Erkekler Challenge Kupası'nda 29 Ocak Çarşamba günü PAOK takımını konuk edecek.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Spor Toto, Erkekler Challenge Kupası'nda PAOK'u konuk edecek
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28 Ocak 2025 15:03

CEV Erkekler Challenge Kupası çeyrek final rövanş maçında Spor Toto, Yunanistan'ın PAOK takımını ağırlayacak.

TVF Ziraat Bankkart Voleybol Salonu'nda oynanacak mücadele saat 16.00'da başlayacak.

Maçı, Fransız Sebastien Jacob ve Litvanyalı Sergej Rodin hakem ikilisi yönetecek.

Turu atlayan ekip, yarı finale yükselecek. Başkent temsilcisi, deplasmandaki ilk maçta rakibini 3-1 mağlup etmeyi başarmıştı.

 

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