Spor Toto, EHF Avrupa Kupası'nda Buducnost'un konuğu

Hentbolda Spor Toto, EHF Erkekler Avrupa Kupası'nın 2. tur ilk maçında, Karadağ temsilcisi Buducnost ile cumartesi günü deplasmanda karşılaşacak.



İlk turda Finlandiya'nın IFK Handball Helsinki takımını eleyen Spor Toto, ikinci turda Karadağ'ın Buducnost takımı ile eşleşti.



Spor Toto ile Buducnost arasındaki eşleşmede ilk maç yarın Karadağ'ın başkenti Podgorica'da Üniversite Spor ve Kültür Merkezi'nde TSİ 16.00'da başlayacak.



Karşılaşmada, Macar hakem çifti Miklos Andorka ve Robert Hucker görev yapacak.



Spor Toto-Buducnost karşılaşmasının rövanşı ise yine aynı salonda 15 Ekim Pazar günü TSİ 16.00'da oynanacak.







