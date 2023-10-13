Spor Toto, EHF Avrupa Kupası'nda Buducnost'un konuğu

Hentbolda Spor Toto, EHF Erkekler Avrupa Kupası'nın 2. tur ilk maçında Buducnost ile karşılaşacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Spor Toto, EHF Avrupa Kupası'nda Buducnost'un konuğu
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
13 Ekim 2023 13:39
Hentbolda Spor Toto, EHF Erkekler Avrupa Kupası'nın 2. tur ilk maçında, Karadağ temsilcisi Buducnost ile cumartesi günü deplasmanda karşılaşacak.

İlk turda Finlandiya'nın IFK Handball Helsinki takımını eleyen Spor Toto, ikinci turda Karadağ'ın Buducnost takımı ile eşleşti.

Spor Toto ile Buducnost arasındaki eşleşmede ilk maç yarın Karadağ'ın başkenti Podgorica'da Üniversite Spor ve Kültür Merkezi'nde TSİ 16.00'da başlayacak.

Karşılaşmada, Macar hakem çifti Miklos Andorka ve Robert Hucker görev yapacak.

Spor Toto-Buducnost karşılaşmasının rövanşı ise yine aynı salonda 15 Ekim Pazar günü TSİ 16.00'da oynanacak.

 

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery