Spor Toto, Efeler Ligi'ni 7. tamamladı!

Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi play-off 7-8'incilik etabında serinin üçüncü maçında Spor Toto, Bursa Büyükşehir Belediyespor ile karşılaştı.
Mücadeleyi Spor Toto 3-0 kazandı. Bu sonucun ardından seride 2-1 üstünlük sağlayan Spor Toto, Efeler Ligi'ni 7'nci; Bursa Büyükşehir Belediyespor da 8'inci sırada tamamladı.
Salon: Başkent TVF
Hakemler: Koray Yılmazgil, Erkan Sarı
Spor Toto: Shoji, Sharifi, Kemal Kayhan, Buchegger, Baturalp Burak Güngör, Mert Matic (Ramazan Serkan Kılıç, Muhammed Aray)
Bursa Büyükşehir Belediyespor: Uğur Güneş, Radke, Bahov, Fatih Eren Uğur, Krauchuk, Gökhan Gökgöz (Ahmet Karataş, Umut Özdemir, Serhat Uzun, Burhan Zorluer, Berkün Eber Üstündağ, Efe Er)
Setler: 25-13, 25-20, 25-22
Süre: 72 dakika (20, 25, 27)
Mücadeleyi Spor Toto 3-0 kazandı. Bu sonucun ardından seride 2-1 üstünlük sağlayan Spor Toto, Efeler Ligi'ni 7'nci; Bursa Büyükşehir Belediyespor da 8'inci sırada tamamladı.
Salon: Başkent TVF
Hakemler: Koray Yılmazgil, Erkan Sarı
Spor Toto: Shoji, Sharifi, Kemal Kayhan, Buchegger, Baturalp Burak Güngör, Mert Matic (Ramazan Serkan Kılıç, Muhammed Aray)
Bursa Büyükşehir Belediyespor: Uğur Güneş, Radke, Bahov, Fatih Eren Uğur, Krauchuk, Gökhan Gökgöz (Ahmet Karataş, Umut Özdemir, Serhat Uzun, Burhan Zorluer, Berkün Eber Üstündağ, Efe Er)
Setler: 25-13, 25-20, 25-22
Süre: 72 dakika (20, 25, 27)
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