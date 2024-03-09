Spor Toto deplasmanda set vermeden kazandı

Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi karşılaşmasında Spor Toto deplasmanda Kuşgöz İzmir Vinç Akkuş Belediyespor'u 3-0 mağlup etti.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Spor Toto deplasmanda set vermeden kazandı
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09 Mart 2024 18:01
Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi 24. hafta mücadelesinde Kuşgöz İzmir Vinç Akkuş Belediyespor, Spor Toto'ya 3-0 yenildi.

Salon: Ünye

Hakemler: Sadettin Deneli, Furkan Salduz

Kuşgöz İzmir Vinç Akkuş Belediyespor: Ahmet Can Büyükgöz, Halit Kurtuluş, Furkan Aydın, Ivanov, Arda Bostan, Gunter, (Burak Köse, Atakan Topal, Can Koç, Berke Eray Yetkin, Enes Atlı, Ali Eren Öztürk )

Spor Toto: Selçuk Keskin, Petric, Mustafa Koç, Mustafa Cengiz, Vucicevic, Sharifi (Sercan Yüksel Bıdak, Yiğit Savaş Kaplan, Batuhan Avcı, Berezhko, Ekrem Caner Çiçekoğlu, Doğan Karakoç)

Setler: 22-25, 18-25, 16-25

Süre: 73 dakika (27, 25, 21)

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