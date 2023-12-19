Spor Toto deplasmanda Nilüfer Belediyespor'u devirdi

Hentbol HDI Sigorta Erkekler Türkiye Kupası karşılaşmasında Spor Toto deplasmanda Nilüfer Belediyespor'u 39-35 mağlup etti.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Spor Toto deplasmanda Nilüfer Belediyespor'u devirdi
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19 Aralık 2023 16:15
Hentbol HDI Sigorta Erkekler Türkiye Kupası çeyrek final ikinci maçında Spor Toto, Nilüfer Belediyespor'u 39-35 yendi.

Prof. Dr. Yaşar Sevim Hentbol Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısını 18-16 önde tamamlayan Spor Toto, karşılaşmayı da 39-35 kazandı.

İki takım arasında dün oynanan ilk maçtan 39-26'lık galibiyetle ayrılan Spor Toto, Türkiye Kupası'nda Dörtlü Final'e yükselmeyi başardı.

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