Spor Toto deplasmanda farklı kazandı

Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi karşılaşmasında Spor Toto deplasmanda Bigadiç Belediyespor'u 3-1 mağlup etti.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Spor Toto deplasmanda farklı kazandı
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03 Şubat 2024 22:16
Bigadiç Belediyespor, Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 18. Hafta karşılaşmasında Spor Toto'ya 3-1 yenildi.

Salon: Bigadiç Şehit Okan Dinçer

Hakemler: Sadettin Deneri, Asiye Tuzkan

Bigadiç Belediyespor: Kadir Bircan, Vefa Yılmaz, De Souza, Einisamarein, Nwachukvu, Taha Erden (Salih Özdemir, Gökhan Çatal, Andac Kapan, Alican İlker Çakır)

Spor Toto: Brezhko, Mustafa Koç, Vucicevic, Sharifi, Yüksel Sercan Bidak, Selçuk Keskin (Ümit Demir, Murat Tokgöz, Batuhan Avcı, Caner Ekrem Çiçekoğlu, Doğan Karakoç)

Setler: 23-25, 25-16, 14-25, 25-27

Süre: 122 dakika (32, 25, 24, 41)

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