Spor Toto, Çorum'da 80 milyon liralık spor kompleksi yapacak

Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Toto Teşkilat Başkanlığınca Çorum'da 80 milyon lira bütçeli spor kompleksi yapılacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Spor Toto, Çorum'da 80 milyon liralık spor kompleksi yapacak
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
14 Aralık 2023 16:19
Son güncelleme 14 Aralık 2023 16:21
Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Toto Teşkilat Başkanlığınca Çorum'un Osmancık ilçesinde 80 milyon lira bütçeli spor kompleksi yapılacak.

İl Gençlik ve Spor Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre yüzme, tenis, badminton, okçuluk, futbol ve atletizm branşlarına hizmet verecek kompleks için imza töreni düzenlendi.

Valilik toplantı salonunda gerçekleştirilen törende protokol, Vali Zülkif Dağlı ile Spor Toto Teşkilat Başkanı Mehmet Ata Öztürk tarafından imzalandı.

Protokol kapsamında Osmancık'ta 80 milyon lira maliyetle yarı olimpik yüzme havuzu, kapalı tenis kortu, badminton sahası, kapalı okçuluk sahası, soyunma odası, 20x40 boyutunda futbol sahası, 1750 seyirci kapasiteli çelik portatif tribün, spor kompleksi çevresine sentetik yüzeyli yürüyüş yolu ve çevre düzenlemesi yapılacak.

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery