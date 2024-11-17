Spor Toto, Cizre Belediyespor'a geçit vermedi

Voleybol SMS Grup Efeler Ligi'nin 8. hafta mücadelesinde Spor Toto, deplasmanda Rams Global Cizre Belediyespor'u 3-1 yendi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Spor Toto, Cizre Belediyespor'a geçit vermedi
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17 Kasım 2024 17:11
Voleybol SMS Grup Efeler Ligi'nin 8. hafta mücadelesinde Spor Toto, deplasmanda Rams Global Cizre Belediyespor ile karşı karşıya geldi.

Cizre Salonu'ndaki mücadelede konuk ekip Spor Toto 3-1 kazandı.
 Salon: Cizre

Hakemler: Ramazan Demiröz, Recep Karakoç

Cizre Belediyespor: Bardarov, Kemal Kayhan, Osmany Uriarte, Metin Toy, Thondike, Furkan Dur (Semih Çelik, Çağatay Durmuş, Ivanov, Caner Çiçekoğlu, Atakan Topal, Serhat Coşkun)

Spor Toto: Ulaş Kıyak, Mustafa Koç, Edgar, Hidalgo, Maugututia, Mustafa Cengiz (Beytullah Hatipoğlu, Batuhan Avcı, Muhammed Kaya)

Setler: 25-23, 21-25, 19-25, 22-25

Süre: 122 dakika (32, 27, 30, 33)

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