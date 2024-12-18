Spor Toto, CEV Challenge Kupası'nda çeyrek finale yükseldi

Spor Toto, 2025 CEV Challenge Kupası 8'li Finaller Turu ikinci maçında sahasında Almanya'nın WWK Volleys Herrsching takımını yenerek çeyrek finale yükseldi.

Haber; DHA, Fotoğraf; DHA
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Spor Toto, CEV Challenge Kupası'nda çeyrek finale yükseldi
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18 Aralık 2024 17:10
Spor Toto, CEV Challenge Kupası'nda çeyrek finale yükseldi.

SALON: TVF Ziraat Bankkart Voleybol

HAKEMLER: Vasileios Nikakis, Boris Kovac

SPOR TOTO: Ulaş Kıyak, Batuhan Avcı, Edgar, Gökhan Gökgöz, Beytullah Hatipoğlu (L), Mustafa Koç, Hidalgo Oliva, Ömer Furkan Dur, Muhammet Kaya, Muagututia

WWK VOLLEYS HERRSCHING: Ilic, Gruvaeus, Rodriguez Perez, John, Mayaula Nzeza, Burggraf, Brandt, Matsuo (L)

SETLER: 25-19, 22-25, 27-29, 25-15, 15-7

SÜRE: 115 dakika (25', 25', 31', 21', 13')

Spor Toto, 2025 CEV Challenge Kupası 8'li Finaller Turu ikinci maçında sahasında Almanya'nın WWK Volleys Herrsching takımını 25-19, 22-25, 27-29, 25-15 ve 15-7'lik set skorlarıyla 3-2 mağlup etti. İlk karşılaşmadan da 3-1'lik galibiyetle ayrılan Spor Toto, bu sonuçla adını çeyrek finale yazdırdı.

Spor Toto, CEV Challenge Kupası'nda çeyrek finalde Yunanistan PAOK takımıyla karşı karşıya gelecek.

 
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