Spor Toto, Bursa deplasmanında galip

Voleybolda AXA Sigorta Efeler Ligi ikinci hafta maçlarında Spor Toto, deplasmanda Bursa Büyükşehir Belediyespor'u 3-1 mağlup etti.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Spor Toto, Bursa deplasmanında galip
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16 Eylül 2020 18:47
Voleybolda AXA Sigorta Efeler Ligi ikinci hafta müsabakasında Spor Toto, deplasmanda Bursa Büyükşehir Belediyespor'u 3-1 yendi.

Salon: TVF Cengiz Göllü

Hakemler: Erol Akbulut, Ramazan Çevik

Bursa Büyükşehir Belediyespor: Muhammet Kaya, Husaj, Arpad Baroti, Uğur Kılınç, Melo, Murathan Kısal (Ramazan Serkan Kılıç, Berk Dilmenler, Esat Dalgıç, Mehmet Boğaçhan Zambak)

Spor Toto: Oğulcan Yatgın, Kemal Kayhan, Wallace, Bruno, İbrahim Emet, Ferreira (Murat Tokgöz,Deniz İvgen)

Setler: 20-25, 25-21, 24-26, 23-25

Süre: 139 dakika (34, 33, 39, 33)



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