Spor Toto, Arkas Spor'a geçit vermedi

Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 23. haftasında Spor Toto, Arkas Spor'u 3-1 mağlup etti.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Spor Toto, Arkas Spor'a geçit vermedi
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11 Mart 2022 18:19
Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 23. haftasında Spor Toto, Arkas Spor ile karşı karşıya geldi.

Mücadeleyi Spor Toto 3-1 kazandı.

Salon: TVF Başkent

Hakemler: Zeki Bocutçu, Ali Sarıkuzu

Spor Toto: Baturalp Burak Güngör, Mert Matic, Shoji, Ali Deniz Yılmaz, Çağatay Durmaz, Buchegger (Ramazan Serkan Kılıç, Muhammed Aray, Sercan Yüksel Bıdak, Sharifi)

Arkas Spor: Ulaş Kıyak, Burutay Subaşı, McDonnell, Da Silva, Hoag, Mustafa Cengiz (Caner Dengin, Mirza Lagumdzija, Batuhan Avcı)


Setler: 23-25, 25-22, 25-21, 25-21


Süre: 117 dakika (29, 29, 31, 28)

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