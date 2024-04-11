Spor Toto altın sette kazandı

AXA Sigorta Efeler Ligi play-off 5-6'ncılık serisi ilk maçında Spor Toto, Arkas Spor'u 3-2 yendi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Spor Toto altın sette kazandı
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11 Nisan 2024 18:07
AXA Sigorta Efeler Ligi play-off 5-6'ncılık serisi ilk maçında Spor Toto, deplasmanda Arkas Spor'u 3-2 yendi.

İki galibiyete ulaşacak ekibin sezonu beşinci tamamlayacağı eşleşmede ikinci maç 14 Nisan Pazar günü Ankara'da oynanacak.

Salon: Atatürk Voleybol Vestel Spor Kompleksi

Hakemler: Yasin Okumuş, Ferhat Büyükpamukçu

Arkas Spor: Ulaş Kıyak, Hoag, Ertuğrul Gazi Metin, Canham, Halil İbrahim Yücel, Kartev (Ahmet Karataş, Ulaş Onur Topbaşlı, Gökçen Yüksel)

Spor Toto: Sercan Yüksel Bidak, Selçuk Keskin, Berezhko, Mustafa Koç, Vucicevic, Batuhan Avcı (Murat Tokgöz, Ümit Demir, Petric)

Setler: 25-21, 22-25, 19-25, 25-19, 19-21

Süre: 128 dakika (22, 29, 23, 22, 32)

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