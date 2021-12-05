Spor Toto, Altekma'yı mağlup etti!

Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 11. haftasında Spor Toto, konuk ettiği Altekma'yı 3-2 yendi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Spor Toto, Altekma'yı mağlup etti!
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05 Aralık 2021 17:54
Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 11. haftasında Spor Toto, Altekma ile karşı karşıya geldi.

Mücadeleyi Spor Toto 3-2 kazandı.

Salon: TVF Başkent

Hakemler: Zeki Bocutcu, Bilal Çağlar

Spor Toto: Sharifi, Sercan Yüksel Bıdak, Buchegger, Oğuzhan Doğruluk, Mert Matic, Shoji (Muhammed Aray, Ramazan Serkan Kılıç, Baturalp Burak Güngör, Kemal Kayhan)

Altekma: Cafer Kirkit, Ertuğrul Gazi Metin, Buculjevic, Hamacher, Ömer Furkan Dur, Oğuzhan Tarakçı (Mehmet Özbek, Hüseyin Şahin, Halil Dolaşık, Garkoroudi, Enes Atlı, Altay Demirci, Yunus Emre Tayaz)

Setler: 25-22, 23-25, 23-25, 25-18, 15-10

Süre: 144 dakika (31, 32, 31, 31, 19)


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