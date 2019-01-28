  •  
    Moses: "Bu inanılmaz, böylesini hiç görmedim"
  •  
    Benzia'dan tarihe geçen şut! 19. haftada ilk kez...
  •  
    G.Saray'dan bir sürpriz daha; Nijeryalı forvet!..
  •  
    Galatasaray'a transfer yanıtı; "Terim istedi..."
  •  
    Galatasaray için bugün gelecekti, İPTAL oldu!..

Spor Toto 1. Lig'in 19. haftası yeni liderle sonlandı

Haftaya lider giren Gençlerbirliği'nin Altınordu'ya yenilmesi ve Denizlispor'un da Adana Demirspor karşısında 3 puan almasıyla ligde liderlik el değiştirdi. Puanını 42'ye yükselten Denizlispor, ligin yeni lideri oldu.

Kaynak: AA
Spor Toto 1. Lig'in 19. haftası yeni liderle sonlandı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
28 Ocak 2019 22:31
Spor Toto 1. Lig'de 19. hafta maçları tamamlandı.

Haftaya lider giren Gençlerbirliği'nin Altınordu'ya yenilmesi ve Denizlispor'un da Adana Demirspor karşısında 3 puan almasıyla ligde liderlik el değiştirdi. Puanını 42'ye yükselten Denizlispor, ligin yeni lideri oldu.

Ligin 19. haftasında oynanan maçlarda alınan sonuçlar şu şekilde:

Gençlerbirliği-Altınordu: 0-2

Boluspor-Tetiş Yapı Elazığspor: 3-0

Denizlispor-Adana Demirspor: 5-1

İstanbulspor-Gazişehir Gaziantep: 2-2

Giresunspor-Osmanlıspor: 0-2

 Altay-Afjet Afyonspor: 1-1

Balıkesirspor Baltok-Eskişehirspor: 3-1

Kardemir Karabükspor-Hatayspor: 0-2

Adanaspor-Ümraniyespor: 1-2

 

- Puan durumu

 

Ligde 19. hafta müsabakalarının ardından oluşan puan durumu şöyle:

 

Spor Toto 1. Lig 
  Takımlar O G B M A Y AV P
  --------------------------   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   --- 
1.  DENİZLİSPOR 19  13  35  18  17  42 
2.  GENÇLERBİRLİĞİ 19  13  31  15  16  41 
3.  HATAYSPOR 19  10  25  11  14  35 
4.  OSMANLISPOR 19  11  26  14  12  35 
5.  ÜMRANİYESPOR 19  10  24  18  34 
6.  GAZİŞEHİR GAZİANTEP 19  34  16  18  32 
7.  ALTINORDU 19  23  12  11  32 
8.  BOLUSPOR 19  25  19  31 
9.  ADANA DEMİRSPOR 19  24  24  27 
10.  BALIKESİRSPOR BALTOK 19  20  23  -3  26 
11.  ADANASPOR 19  22  24  -2  22 
12.  ALTAY 19  25  22  21 
13.  İSTANBULSPOR 19  24  27  -3  21 
14.  GİRESUNSPOR 19  17  24  -7  20 
15.  AFJET AFYONSPOR 19  10  23  31  -8  17 
16.  ESKİŞEHİRSPOR 19  10  16  36  -20  17 
17.  TETİŞ YAPI ELAZIĞSPOR 19  11  22  33  -11  16 
18.  KARDEMİR KARABÜKSPOR 19  17  56  -49  -1 
Not: Kardemir Karabükspor'un 3 puanı silindi. 

 
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
3 TL'ye dünyaları kazandılar. Sen de kazanmak için hemen tıkla!


SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • Fra
  • Hol
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için