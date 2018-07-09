Spor Toto 1. Lig'de teknik tercihler belli oldu

- Teknik direktör değiştirenler

- Takım değiştirenler

- Daha önce 5 teknik adam takımlarını Süper Lig'e taşıdı

- Görev yapacak isimler

Takımlar 2017-2018 2018-2019 Adana Demirspor Mustafa Uğur Hakan Kutlu Adanaspor Eyüp Arın Cihat Arslan Afjet Afyonspor Serhat Gülpınar Serhat Gülpınar Altay Özden Töraydın Alper Avcı Altınordu Hüseyin Eroğlu Hüseyin Eroğlu Balıkesirspor Baltok Giray Bulak Giray Bulak Boluspor Sait Karafırtınalar Sait Karafırtınalar Denizlispor Fatih Tekke Osman Özköylü Elazığspor Muammer Sürmeli Orhan Kaynak Eskişehirspor Yılmaz Vural Fuat Çapa Gazişehir Gaziantep Erkan Sözeri Yalçın Koşukavak Gençlerbirliği Ümit Özat Erkan Sözeri Giresunspor Metin Diyadin Metin Diyadin Hatayspor İlhan Palut İlhan Palut İstanbulspor Yalçın Koşukavak Fatih Tekke Kardemir Karabükspor Ünal Karaman Fikret Yılmaz Osmanlıspor İrfan Buz Mustafa Reşit Akçay Ümraniyespor Bayram Bektaş İsmet Taşdemir

Spor Toto 1. Lig'de 2018-2019 sezonunda mücadele edecek 18 ekipten 6'sı sezona geçen seneki teknik direktörleriyle başlayacak.Takımların 2018-2019 sezonu hazırlıklarına devam ettiği Spor Toto 1. Lig'de son olarak Adana Demirspor, teknik direktörünü belirledi. Adana temsilcisinin Hakan Kutlu'yu takımın başına getirdiği ligde yer alacak 18 ekipten 6'sı teknik direktörünü değiştirmedi.Afjet Afyonspor'da Serhat Gülpınar, Altınordu'da Hüseyin Eroğlu, Balıkesirspor'da Giray Bulak, Boluspor'da Sait Karafırtınalar, Giresunspor'da Metin Diyadin ve Hatayspor'da İlhan Palut geçen sezon olduğu gibi takımlarının başında yer alacak.Ligde 12 ekip ise geçen sezon sonunda yer alan teknik direktörleriyle yoluna devam etmiyor.Lige yeni yükselen Altay, Süper Lig'e veda eden Gençlerbirliği, Kardemir Karabükspor ve Osmanlıspor'un yanı sıra Adana Demirspor, Adanaspor, Denizlispor, Elazığspor, Eskişehirspor, Gazişehir Gaziantep, İstanbulspor ve Ümraniyespor teknik heyetinde değişikliğe gitti.Geçen sezon geçici olarak Altay'ın başına geçen ve siyahlı-beyazlı ekibi Spor Toto 1. Lig'e çıkaran Özden Töraydın, takımda sportif direktörlük görevine döndü.2017-2018 sezonu sonunda bir takımda görev alan çalıştırıcılardan 3'ü bu sezon 1. Lig'de farklı takımlarda görev yapacak. Geçen yılı Denizlispor'da tamamlayan Fatih Tekke, İstanbulspor'la, Gazişehir Gaziantep'in başındaki Erkan Sözeri Gençlerbirliği ile sezonu İstanbulspor'da bitiren Yalçın Koşukavak Gazişehir Gaziantep'le anlaştı.Geçen sezon Ümraniyespor'u çalıştıran Bayram Bektaş da Spor Toto Süper Lig temsilcisi Göztepe'nin başına geçti.Spor Toto 1. Lig'de bu sezon görev yapacak 5 isim, daha önce takımlarını Süper Lig'e çıkarmayı başardı. Bu isimlerden Giresunspor Teknik Direktörü Metin Diyadin, 2010-2011'de Orduspor, 2011-2012'de Kasımpaşa ile Süper Lig'e çıkmıştı.Adana Demirspor Teknik Direktörü Hakan Kutlu, 2013-2014'te Mersin İdmanyurdu'nu, Adanaspor Teknik Direktörü Cihat Arslan 2013-2014'te Medipol Başakşehir'i, Balıkesirspor Teknik Direktörü Giray Bulak, 1996-1997'de Kardemir Karabükspor'u ve Denizlispor Teknik Direktörü Osman Özköylü de 2012-2013'te Kayseri Erciyesspor'u Süper Lig'e taşımıştı.Spor Toto 1. Lig takımlarında geride kalan sezon görev yapan ve 2018-2019 sezonunda görev yapacak teknik adamlar şunlar: