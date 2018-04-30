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Spor Toto 1. Lig'de son hafta programı

Spor Toto 1. Lig'de sezonun son haftasının programı açıklandı.

Kaynak: AA
Spor Toto 1. Lig'de son hafta programı
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30 Nisan 2018 16:29
Spor Toto 1. Lig'de normal sezonun 34. ve son haftasının maç programı açıklandı.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligde 34. hafta maçlarının programı şöyle:

4 Mayıs Cuma:
17.30 Tetiş Yapı Elazığspor-İstanbulspor (Elazığ Atatürk)
17.30 Gaziantepspor-Akın Çorap Giresunspor (Gaziantep)
17.30 Adanaspor-Eskişehirspor (5 Ocak Fatih Terim)
17.30 Balıkesirspor Baltok-Grandmedical Manisaspor (Balıkesir Atatürk)

5 Mayıs Cumartesi:
17.00 Altınordu-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Bornova)
17.00 Çaykur Rizespor-Gazişehir Gaziantep (Çaykur Didi)
19.00 Samsunspor-Ümraniyespor (Stadı açıklanmadı)
19.00 Boluspor-Denizlispor (Bolu Atatürk)

7 Mayıs Pazartesi:
19.00 MKE Ankaragücü-Adana Demirspor (Ankara 19 Mayıs)

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