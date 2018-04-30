Spor Toto 1. Lig'de son hafta programı

Spor Toto 1. Lig'de normal sezonun 34. ve son haftasının maç programı açıklandı.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligde 34. hafta maçlarının programı şöyle:
4 Mayıs Cuma:
17.30 Tetiş Yapı Elazığspor-İstanbulspor (Elazığ Atatürk)
17.30 Gaziantepspor-Akın Çorap Giresunspor (Gaziantep)
17.30 Adanaspor-Eskişehirspor (5 Ocak Fatih Terim)
17.30 Balıkesirspor Baltok-Grandmedical Manisaspor (Balıkesir Atatürk)
5 Mayıs Cumartesi:
17.00 Altınordu-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Bornova)
17.00 Çaykur Rizespor-Gazişehir Gaziantep (Çaykur Didi)
19.00 Samsunspor-Ümraniyespor (Stadı açıklanmadı)
19.00 Boluspor-Denizlispor (Bolu Atatürk)
7 Mayıs Pazartesi:
19.00 MKE Ankaragücü-Adana Demirspor (Ankara 19 Mayıs)
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Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligde 34. hafta maçlarının programı şöyle:
4 Mayıs Cuma:
17.30 Tetiş Yapı Elazığspor-İstanbulspor (Elazığ Atatürk)
17.30 Gaziantepspor-Akın Çorap Giresunspor (Gaziantep)
17.30 Adanaspor-Eskişehirspor (5 Ocak Fatih Terim)
17.30 Balıkesirspor Baltok-Grandmedical Manisaspor (Balıkesir Atatürk)
5 Mayıs Cumartesi:
17.00 Altınordu-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Bornova)
17.00 Çaykur Rizespor-Gazişehir Gaziantep (Çaykur Didi)
19.00 Samsunspor-Ümraniyespor (Stadı açıklanmadı)
19.00 Boluspor-Denizlispor (Bolu Atatürk)
7 Mayıs Pazartesi:
19.00 MKE Ankaragücü-Adana Demirspor (Ankara 19 Mayıs)
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın