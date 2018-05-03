  •  
    Sezon sonu bedavaya 22'lik gol+asist makinesi
  •  
    Galatasaray şampiyon olursa flaş Tudor kararı
  •  
    Dünyanın en pahalı 11'i açıklandı! Şaşırtan isim!
  •  
    F.Bahçe'den MANU'nun yıldızına "RESMİ" teklif!..
  •  
    Garry'e 4 talip birden! "Sezon sonu görüşelim"

Spor Toto 1. Lig'de son hafta heyecanı başlıyor

Spor Toto 1. Lig'in 34. haftası 4 Mayıs Cuma günü oynanacak dört karşılaşmayla başlayacak.

Kaynak: AA
Spor Toto 1. Lig'de son hafta heyecanı başlıyor
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
03 Mayıs 2018 10:51
Spor Toto 1. Lig'de play-off'lar öncesi normal sezonun son haftası Cuma günü oynanacak dört karşılaşmayla başlayacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligde 34. haftanın maç programı şöyle:

4 Mayıs Cuma:

17.30 Tetiş Yapı Elazığspor-İstanbulspor (Elazığ Atatürk)

17.30 Adanaspor-Eskişehirspor (5 Ocak Fatih Terim)

17.30 Balıkesirspor Baltok-Grandmedical Manisaspor (Balıkesir Atatürk)

17.30 Gaziantepspor-Akın Çorap Giresunspor (Gaziantep)

5 Mayıs Cumartesi:

17.00 Çaykur Rizespor-Gaziantep Gazişehir (Çaykur Didi)

17.00 Altınordu-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Bornova)

19.00 Boluspor-Denizlispor (Bolu Atatürk)

19.00 Samsunspor-Ümraniyespor (Yeni Samsun 19 Mayıs)

7 Mayıs Pazartesi:

19.00 MKE Ankaragücü-Adana Demirspor (Ankara 19 Mayıs)

Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
3 TL'ye dünyaları kazandılar. Sen de kazanmak için hemen tıkla!


SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • Fra
  • Hol
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için