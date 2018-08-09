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Spor Toto 1. Lig'de sezon açılıyor

Spor Toto 1. Lig'de 2018-2019 sezonu Cuma günü açılıyor.

Kaynak: AA
Spor Toto 1. Lig'de sezon açılıyor
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09 Ağustos 2018 12:27
Spor Toto 1. Lig'de 2018-2019 sezonu 10 Ağustos Cuma gübü yapılacak tek maçla başlayacak.

Sezonun açılış maçı Kardemir Karabükspor ile Adana Demirspor arasında Karabük'te oynanacak. Dr. Necmettin Şeyhoğlu Stadı'nda yapılacak maç saat 21.45'te başlayacak.

Ligde ilk hafta 13 Ağustos Pazartesi günü oynanacak İstanbulspor-Afjet Afyonspor müsabakası ile kapanacak.

Spor Toto 1. Lig'de ilk devre 21, 22, 23 ve 24 Aralık'ta yapılacak 17. hafta müsabakalarıyla sona erecek. Ligde ikinci yarı 18, 19, 20 ve 21 Ocak 2019'da yapılacak 18. hafta karşılaşmalarıyla başlayacak. Normal sezon 17 Mayıs 2019'da oynanacak 34. hafta maçlarıyla tamamlanacak.

Statü

Yer alan 18 takım, Süper Lig'e yükselmek için yarışacak.

Normal sezonu ilk ikide bitiren takımlar doğrudan Süper Lig'e çıkacak. Sezonu 3, 4, 5 ve 6. sırada tamamlayacak takımlar ise play-off'ta mücadele edecek. Play-off'ta rakiplerini geçen bir takım da adını Süper Lig'e yazdıracak.

Sezonu son 3 sırada tamamlayan takımlar ise TFF 2. Lig'e düşecek.

Ligin yenileri

2018-2019 sezonunda Spor Toto 1. Lig'de 6 yeni takım mücadele edecek.

Geçen sezon Süper Lig'den düşen Kardemir Karabükspor, Gençlerbirliği ve Osmanlıspor, yeniden çıkabilmek için ter dökecek.

TFF 2. Lig'den yükselen Altay, Hatayspor ve Afjet Afyonspor da 1. Lig'in yeni takımları arasında yer aldı.

Yabancı oyuncu kuralı

Spor Toto 1. Lig kulüpleri, kadrolarında en fazla 10 yabancı oyuncu bulundurabilecek.

Kulüpler, sözleşme imzaladıkları 10 yabancı futbolcunun sadece 5'ine müsabaka kadrosunda yer verebilecek.

İlk hafta programı

Spor Toto 1. Lig'de sezonun ilk haftasının maç programı şöyle:

10 Ağustos Cuma:
21.45 Kardemir Karabükspor-Adana Demirspor (Dr. Necmettin Şeyhoğlu)

11 Ağustos Cumartesi:
19.30 Boluspor-Osmanlıspor (Bolu Atatürk)
21.45 Adanaspor-Tetiş Yapı Elazığspor (Adana 5 Ocak Fatih Terim)
21.45 Altay-Ümraniyespor (İzmir Atatürk)

12 Ağustos Pazar:
19.30 Giresunspor-Eskişehirspor (Giresun Atatürk)
19.30 Gençlerbirliği-Hatayspor (Osmanlı)
21.45 Balıkesirspor Baltok-Altınordu (Spor Toto Akhisar)
21.45 Denizlispor-Gazişehir Gaziantep (Denizli Atatürk)

13 Ağustos Pazartesi:
21.45 İstanbulspor-Afjet Afyonspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

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