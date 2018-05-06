Spor Toto 1. Lig'de play-off heyecanı başlıyor

Spor Toto 1. Lig'de heyecan 11 Mayıs Cuma günü başlayacak play-off maçlarıyla devam edecek.Normal sezonun yarınki MKE Ankaragücü-Adana Demirspor maçıyla tamamlanacağı Spor Toto 1. Lig'de ilk 2 takımın yanı sıra play-off oynayacak ve lige veda eden takımlar belirlendi. Çaykur Rizespor ve MKE Ankaragücü'nün Süper Lig vizesi aldığı Spor Toto 1. Lig'de Boluspor, Ümraniyespor, Büyükşehir Belediye Erzurumspor ve Gazişehir Gaziantep, Süper Lig'e yükselen üçüncü ekip olmak için ter dökecek.Lige daha önce veda eden Gaziantepspor ve Grandmedical Manisaspor'un ardından ligden düşen son ekip de Samsunspor oldu.Bu sezon 23. kez uygulanacak play-off sisteminde 1 ekip daha Süper Lig'e çıkacak.Play-off yarı finalinde eşleşen Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile Ümraniyespor ilk maçlarını 11 Mayıs Cuma günü saat 19.00'da Erzurum'da, rövanş maçını ise 15 Mayıs Salı günü saat 16.00'da İstanbul'da oynayacak.Gazişehir Gaziantep-Boluspor eşleşmesinde ise ilk maç 11 Mayıs Cuma günü saat 21.00'de Gaziantep'te, rövanş ise 15 Mayıs Salı günü saat 20.00'de Bolu'da yapılacak.Bu eşleşmelerde rakiplerini saf dışı bırakacak takımlar 19 Mayıs Cumartesi günü Bursa'da Süper Lig'e yükselen üçüncü takım olmak için mücadele edecek.1. Lig'de daha önce 1979-1980, 1994-1995, 2007-2008, 2008-2009 ve geçen sezon play-off'ta mücadele eden Boluspor, bu yıl 6. kez play-off oynayacak. 1979-1980'de play-off finalinde Düzcespor'u yenerek Süper Lig vizesi alan Boluspor, 2007-2008'de finale kadar yükselmesine rağmen Eskişehirspor'a yenilmişti.2011-2012 sezonunda başladıkları profesyonel lig yolculuklarında 2013-2014'te TFF 3. Lig'den 2. Lig'e çıktı. 2015-2016'da da Spor Toto 1. Lig vizesi alan Ümraniyespor, bu sezon uzun süre ilk 2'de yer almasına rağmen lig sonunda doğrudan Süper Lig'e çıkamadı.Geçen sezon 2. Lig Beyaz Grup'tan 1. Lig'e çıkan Büyükşehir Belediye Erzurumspor, ligdeki ilk yılında play-off'a kalmayı başardı. Daha önce kentin diğer ekibi Erzurumspor, 1993-1994 ve 1995 sezonlarında play-off oynamasına rağmen başarılı olamamıştı.Daha önce Gaziantep Büyükşehir Belediyespor ismiyle 1999-2000 ve 2010-2011'de play-off mücadelesi veren Gazişehir Gaziantep, 2010-2011 finalde Orduspor'a yenilerek Süper Lig'e çıkamamıştı.Daha önce 2 kez Süper Lig'e çıkma başarısı gösteren Manisaspor, yedinci kez lige veda etti. 1. Lig'den en fazla Süper Lig'e çıkma başarısı gösteren Samsunspor ise 7 kez mutlu sona ulaştığı ligden ilk kez düştü.Gaziantepspor ise daha önce 2 defa Süper Lig'e çıktığı lige Samsunspor gibi ilk kez veda etti.