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Spor Toto 1. Lig'de haftanın hakemleri ve maçlar

Spor Toto 1. Lig'in 25. haftasında görev alacak hakemler belli oldu.

Kaynak: AA
Spor Toto 1. Lig'de haftanın hakemleri ve maçlar
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01 Mart 2018 12:04
Spor Toto 1. Lig'in 25. haftasında görev alacak hakemler belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, 1. Lig'in 25. haftasında düdük çalacak hakemler şunlar:

2 Mart Cuma:

18.00 Akın Çorap Giresunspor-Gazişehir Gaziantep: Onur Karabaş

18.00 Tetiş Yapı Elazığspor-Ümraniyespor: Serkan Tokat

3 Mart Cumartesi:

13.00 Gaziantepspor-Balıkesirspor Baltok: Mert Güzenge

13.00 Denizlispor-Grandmedical Manisaspor: Hakan Ceylan

15.30 Eskişehirspor-Adana Demirspor: Sarper Barış Saka

15.30 Samsunspor-Çaykur Rizespor: Serkan Çınar

4 Mart Pazar:

13.00 İstanbulspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Bülent Birincioğlu

15.30 Adanaspor-Altınordu: Alper Çetin

15.30 Boluspor-MKE Ankaragücü: Tugay Kaan Numanoğlu

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