Spor Toto 1. Lig'in 25. haftasında görev alacak hakemler belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, 1. Lig'in 25. haftasında düdük çalacak hakemler şunlar:
2 Mart Cuma:
18.00 Akın Çorap Giresunspor-Gazişehir Gaziantep: Onur Karabaş
18.00 Tetiş Yapı Elazığspor-Ümraniyespor: Serkan Tokat
3 Mart Cumartesi:
13.00 Gaziantepspor-Balıkesirspor Baltok: Mert Güzenge
13.00 Denizlispor-Grandmedical Manisaspor: Hakan Ceylan
15.30 Eskişehirspor-Adana Demirspor: Sarper Barış Saka
15.30 Samsunspor-Çaykur Rizespor: Serkan Çınar
4 Mart Pazar:
13.00 İstanbulspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Bülent Birincioğlu
15.30 Adanaspor-Altınordu: Alper Çetin
15.30 Boluspor-MKE Ankaragücü: Tugay Kaan Numanoğlu
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Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, 1. Lig'in 25. haftasında düdük çalacak hakemler şunlar:
2 Mart Cuma:
18.00 Akın Çorap Giresunspor-Gazişehir Gaziantep: Onur Karabaş
18.00 Tetiş Yapı Elazığspor-Ümraniyespor: Serkan Tokat
3 Mart Cumartesi:
13.00 Gaziantepspor-Balıkesirspor Baltok: Mert Güzenge
13.00 Denizlispor-Grandmedical Manisaspor: Hakan Ceylan
15.30 Eskişehirspor-Adana Demirspor: Sarper Barış Saka
15.30 Samsunspor-Çaykur Rizespor: Serkan Çınar
4 Mart Pazar:
13.00 İstanbulspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Bülent Birincioğlu
15.30 Adanaspor-Altınordu: Alper Çetin
15.30 Boluspor-MKE Ankaragücü: Tugay Kaan Numanoğlu
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın