Spor Toto 1. Lig'de haftanın hakemleri açıklandı

Spor Toto 1. Lig'de 12. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, ligde haftanın maçlarını yönetecek hakemler şunlar:
9 Kasım Cuma:
19.00 Adanaspor-Gazişehir Gaziantep: Kutluhan Bilgiç
10 Kasım Cumartesi:
13.30 Afjet Afyonspor-Hatayspor: Süleyman Abay
13.30 Boluspor-Denizlispor: Serkan Tokat
16.00 Giresunspor-Kardemir Karabükspor: Sinan Dereci
16.00 Balıkesirspor Baltok-Gençlerbirliği: Hakan Ceylan
11 Kasım Pazar:
13.30 Tetiş Yapı Elazığspor-Eskişehirspor: Onur Özütoprak
13.30 Ümraniyespor-Altınordu: Erkan Özdamar
16.00 Altay-Adana Demirspor: Serkan Çınar
19.00 Osmanlıspor-İstanbulspor: Ramazan Keleş
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Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, ligde haftanın maçlarını yönetecek hakemler şunlar:
9 Kasım Cuma:
19.00 Adanaspor-Gazişehir Gaziantep: Kutluhan Bilgiç
10 Kasım Cumartesi:
13.30 Afjet Afyonspor-Hatayspor: Süleyman Abay
13.30 Boluspor-Denizlispor: Serkan Tokat
16.00 Giresunspor-Kardemir Karabükspor: Sinan Dereci
16.00 Balıkesirspor Baltok-Gençlerbirliği: Hakan Ceylan
11 Kasım Pazar:
13.30 Tetiş Yapı Elazığspor-Eskişehirspor: Onur Özütoprak
13.30 Ümraniyespor-Altınordu: Erkan Özdamar
16.00 Altay-Adana Demirspor: Serkan Çınar
19.00 Osmanlıspor-İstanbulspor: Ramazan Keleş
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın