  •  
    10 maddede G.Saray taraftarının acil istekleri
  •  
    F.Bahçe'de tarihi proje! Dünyada bir ilk olacak
  •  
    Kartal'da Karius zirvesi! "İhtar, ceza verebiliriz"
  •  
    İşte Terim-Tedesco'nun
    o TRANSFER konuşması
  •  
    "Gomis" için Devler Ligi ve Süper Lig iddiası var!

Spor Toto 1. Lig'de haftanın hakemleri açıklandı

TFF, Spor Toto 1. Lig'de 12. hafta hakemlerini açıkladı.

Kaynak: AA
Spor Toto 1. Lig'de haftanın hakemleri açıklandı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
08 Kasım 2018 13:00
Spor Toto 1. Lig'de 12. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, ligde haftanın maçlarını yönetecek hakemler şunlar:

9 Kasım Cuma:

19.00 Adanaspor-Gazişehir Gaziantep: Kutluhan Bilgiç

10 Kasım Cumartesi:

13.30 Afjet Afyonspor-Hatayspor: Süleyman Abay

13.30 Boluspor-Denizlispor: Serkan Tokat

16.00 Giresunspor-Kardemir Karabükspor: Sinan Dereci

16.00 Balıkesirspor Baltok-Gençlerbirliği: Hakan Ceylan

11 Kasım Pazar:

13.30 Tetiş Yapı Elazığspor-Eskişehirspor: Onur Özütoprak

13.30 Ümraniyespor-Altınordu: Erkan Özdamar

16.00 Altay-Adana Demirspor: Serkan Çınar

19.00 Osmanlıspor-İstanbulspor: Ramazan Keleş

Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
3 TL'ye dünyaları kazandılar. Sen de kazanmak için hemen tıkla!


SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • Fra
  • Hol
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için