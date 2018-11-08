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Spor Toto 1. Lig'de golcülerin savaş

Spor Toto 1'inci Lig'de Pazar günü İzmir'de oynanacak Altay-Adana Demirspor maçında ligin en golcü iki forveti karşı karşıya gelecek.

Kaynak: DHA
Spor Toto 1. Lig'de golcülerin savaş
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08 Kasım 2018 15:58
Spor Toto 1'inci Lig'de Pazar günü İzmir'de oynanacak Altay-Adana Demirspor maçında ligin en golcü iki forveti karşı karşıya gelecek.

İzmir ekibinin sezon başında Bulgaristan takımı Lechia Gdansk'tan transfer ettiği Portekizli santrfor Marco Paixao, attığı 8 golle gol krallığı yarışında zirvede yer alıyor.

Tek sezonluk Kıbrıs Rum Kesimi ekibi Apoel Nicosia macerasının ardından Adana Demirspor'a dönen Beninli forvet Mickael Pote ise 6 golle Paixao'yu takip ediyor.

34 yaşında olan iki isimden 19 Eylül doğumlu Paixao, 24 Eylül 1984'te doğan Pote'den yalnız 5 gün büyük. Futbolseverlerin gözü pazar günü zorlu maçın dışında iki golcünün rekabetinde de olacak.

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