Spor Toto 1. Lig'de golcülerin savaş

Spor Toto 1'inci Lig'de Pazar günü İzmir'de oynanacak Altay-Adana Demirspor maçında ligin en golcü iki forveti karşı karşıya gelecek.İzmir ekibinin sezon başında Bulgaristan takımı Lechia Gdansk'tan transfer ettiği Portekizli santrfor Marco Paixao, attığı 8 golle gol krallığı yarışında zirvede yer alıyor.Tek sezonluk Kıbrıs Rum Kesimi ekibi Apoel Nicosia macerasının ardından Adana Demirspor'a dönen Beninli forvet Mickael Pote ise 6 golle Paixao'yu takip ediyor.34 yaşında olan iki isimden 19 Eylül doğumlu Paixao, 24 Eylül 1984'te doğan Pote'den yalnız 5 gün büyük. Futbolseverlerin gözü pazar günü zorlu maçın dışında iki golcünün rekabetinde de olacak.