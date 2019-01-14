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Spor Toto 1. Lig'de Barcelona'ya sürpriz davet!

Spor Toto 1. Lig ekibi Giresunspor, Barcelona'ya ilginç bir davet gönderdi.

Kaynak: Sporx.com
Spor Toto 1. Lig'de Barcelona'ya sürpriz davet!
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14 Ocak 2019 20:44
Giresunspor ile Barcelona, sosyal medyadan ilginç bir diyaloğa girdi. Giresunspor, Barcelona'ya flaş bir davette de bulundu.

Barcelona'nın Türkçe hesabı, "Barça senin için ne anlam ifade ediyor? Dört kelime ile anlatmanı istesek..." yazdı. Giresunspor resmi hesabı ise bu tweet'e, "Giresunda bir köy..." yanıtını verdi.

Barcelona hesabı, bunun üzerine, "Bu, doğru. Giresun'a bağlı 'Barça' isimli bir köy olduğunu biliyoruz. Türkiye ile olan bağlarımıza bir başka güzel örnek. Orada yaşayan 'Barçalılara' selam olsun." yazdı.

Giresunspor ise Barcelona'nın bu tweetine, Barcelona'nın İspanyolca yönetilen hesabını da ekleyerek, "Dünya'nın en kaliteli fındığını yemeye, Giresun'un Barça köyüne bekliyoruz." sözleriyle davetini gönderdi.



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