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Spor Toto 1. Lig'de 9. hafta heyecanı başlıyor

Spor Toto 1. Lig'de haftanın ilk maçında Denizlispor, 19 Ekim Cuma günü Afjet Afyonspor'u ağırlayacak.

Kaynak: AA
Spor Toto 1. Lig'de 9. hafta heyecanı başlıyor
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18 Ekim 2018 10:19
Spor Toto 1. Lig'de 9. hafta 19 Ekim Cuma günü yapılacak bir maçla başlayacak.

Milli maçlar nedeniyle bir hafta ara verilen ligde haftanın ilk maçında Denizlispor, sahasında Afjet Afyonspor ile karşılaşacak. Denizli Atatürk Stadı'nın ev sahipliği yapacağı müsabakanın başlama saati 19.00.

1. Lig'de 9. hafta maçlarının programı şöyle:

19 Ekim Cuma:

19.00 Denizlispor-Afjet Afyonspor (Denizli Atatürk)

20 Ekim Cumartesi:

14.00 Gençlerbirliği-Adanaspor (Osmanlı)

19.30 Gazişehir Gaziantep-Ümraniyespor (Gaziantep)

19.30 Balıkesirspor Baltok-Boluspor (Balıkesir Atatürk)

21 Ekim Pazar:

14.00 Hatayspor-Osmanlıspor (Antakya Atatürk)

16.30 Kardemir Karabükspor-Altay (Dr. Necmettin Şeyhoğlu)

19.30 İstanbulspor-Giresunspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

22 Ekim Pazartesi:

19.00 Altınordu-Eskişehirspor (Bornova)

19.00 Adana Demirspor-Tetiş Yapı Elazığspor (5 Ocak Fatih Terim)

 

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