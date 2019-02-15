Spor Toto 1. Lig'de 22. haftanın programı

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Spor Toto 1. Lig'de haftanın maç programı şöyle:
15 Şubat Cuma:
19.00 Tetiş Yapı Elazığspor-Gençlerbirliği (Şanlıurfa GAP)
16 Şubat Cumartesi:
13.30 Hatayspor-Adana Demirspor (Antakya Atatürk)
13.30 Ümraniyespor-Balıkesirspor Baltok (Ümraniye Belediyesi)
16.00 Altay-Boluspor (İzmir Atatürk)
17 Şubat Pazar:
16.00 Altınordu-Gazişehir Gaziantep (Bornova)
16.00 Osmanlıspor-Kardemir Karabükspor (Osmanlı)
19.00 Afjet Afyonspor-Giresunspor (Zafer)
19.00 Adanaspor-İstanbulspor (Adana 5 Ocak Fatih Terim)
18 Şubat Pazartesi:
19.00 Eskişehirspor-Denizlispor (Yeni Eskişehir)
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15 Şubat Cuma:
19.00 Tetiş Yapı Elazığspor-Gençlerbirliği (Şanlıurfa GAP)
16 Şubat Cumartesi:
13.30 Hatayspor-Adana Demirspor (Antakya Atatürk)
13.30 Ümraniyespor-Balıkesirspor Baltok (Ümraniye Belediyesi)
16.00 Altay-Boluspor (İzmir Atatürk)
17 Şubat Pazar:
16.00 Altınordu-Gazişehir Gaziantep (Bornova)
16.00 Osmanlıspor-Kardemir Karabükspor (Osmanlı)
19.00 Afjet Afyonspor-Giresunspor (Zafer)
19.00 Adanaspor-İstanbulspor (Adana 5 Ocak Fatih Terim)
18 Şubat Pazartesi:
19.00 Eskişehirspor-Denizlispor (Yeni Eskişehir)
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın