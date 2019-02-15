  •  
    .. Ve Raul Meireles'ten Adriana Lima sürprizi!
  •  
    Oğuzhan'ın transferdeki YENİ sürpriz rotası belli!
  •  
    Atletico Madrid, gözünü Florya'nın kalbine dikti!
  •  
    Ersun Yanal'dan Volkan için FLAŞ bir karar geldi!
  •  
    "G.Saray'ı bu transferde açık açık kandırmışlar!"

Spor Toto 1. Lig'de 22. haftanın programı

Futbolda Spor Toto 1. Lig'e 22. hafta mücadeleleriyle devam edilecek.

Kaynak: AA
Spor Toto 1. Lig'de 22. haftanın programı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
15 Şubat 2019 14:50
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Spor Toto 1. Lig'de haftanın maç programı şöyle:

15 Şubat Cuma:

19.00 Tetiş Yapı Elazığspor-Gençlerbirliği (Şanlıurfa GAP)

16 Şubat Cumartesi:

13.30 Hatayspor-Adana Demirspor (Antakya Atatürk)

13.30 Ümraniyespor-Balıkesirspor Baltok (Ümraniye Belediyesi)

16.00 Altay-Boluspor (İzmir Atatürk)

17 Şubat Pazar:

16.00 Altınordu-Gazişehir Gaziantep (Bornova)

16.00 Osmanlıspor-Kardemir Karabükspor (Osmanlı)

19.00 Afjet Afyonspor-Giresunspor (Zafer)

19.00 Adanaspor-İstanbulspor (Adana 5 Ocak Fatih Terim)

18 Şubat Pazartesi:

19.00 Eskişehirspor-Denizlispor (Yeni Eskişehir)

Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
3 TL'ye dünyaları kazandılar. Sen de kazanmak için hemen tıkla!


SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • Fra
  • Hol
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için