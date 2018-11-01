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Spor Toto 1. Lig'de 11. hafta hakemleri belli oldu

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre 1. Lig'in 11. hafta müsabakalarında düdük çalacak hakemler açıklandı.

Kaynak: AA
Spor Toto 1. Lig'de 11. hafta hakemleri belli oldu
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01 Kasım 2018 14:25
Spor Toto 1. Lig'in 11. hafta maçlarında görev yapacak hakemler belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre 1. Lig'in 11. hafta müsabakalarında düdük çalacak hakemler şunlar:

2 Kasım Cuma:

19.00 Altınordu-Tetiş Yapı Elazığspor: Mustafa Aydın

3 Kasım Cumartesi:

13.30 Denizlispor-Adanaspor: Sarper Barış Saka

16.00 Gazişehir Gaziantep-Altay: Kadir Sağlam

4 Kasım Pazar:

13.30 Kardemir Karabükspor-Boluspor: Murat Erdoğan

13.30 Hatayspor-Ümraniyespor: Yasin Kol

16.00 Adana Demirspor-Afjet Afyonspor: Onur Özütoprak

19.00 Eskişehirspor-Osmanlıspor: Kutluhan Bilgiç

5 Kasım Pazartesi:

19.00 İstanbulspor-Balıkesirspor Baltok: Sinan Dereci

19.00 Gençlerbirliği-Giresunspor: Atilla Karaoğlan

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