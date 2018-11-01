Spor Toto 1. Lig'de 11. hafta hakemleri belli oldu

Spor Toto 1. Lig'in 11. hafta maçlarında görev yapacak hakemler belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre 1. Lig'in 11. hafta müsabakalarında düdük çalacak hakemler şunlar:
2 Kasım Cuma:
19.00 Altınordu-Tetiş Yapı Elazığspor: Mustafa Aydın
3 Kasım Cumartesi:
13.30 Denizlispor-Adanaspor: Sarper Barış Saka
16.00 Gazişehir Gaziantep-Altay: Kadir Sağlam
4 Kasım Pazar:
13.30 Kardemir Karabükspor-Boluspor: Murat Erdoğan
13.30 Hatayspor-Ümraniyespor: Yasin Kol
16.00 Adana Demirspor-Afjet Afyonspor: Onur Özütoprak
19.00 Eskişehirspor-Osmanlıspor: Kutluhan Bilgiç
5 Kasım Pazartesi:
19.00 İstanbulspor-Balıkesirspor Baltok: Sinan Dereci
19.00 Gençlerbirliği-Giresunspor: Atilla Karaoğlan
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Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre 1. Lig'in 11. hafta müsabakalarında düdük çalacak hakemler şunlar:
2 Kasım Cuma:
19.00 Altınordu-Tetiş Yapı Elazığspor: Mustafa Aydın
3 Kasım Cumartesi:
13.30 Denizlispor-Adanaspor: Sarper Barış Saka
16.00 Gazişehir Gaziantep-Altay: Kadir Sağlam
4 Kasım Pazar:
13.30 Kardemir Karabükspor-Boluspor: Murat Erdoğan
13.30 Hatayspor-Ümraniyespor: Yasin Kol
16.00 Adana Demirspor-Afjet Afyonspor: Onur Özütoprak
19.00 Eskişehirspor-Osmanlıspor: Kutluhan Bilgiç
5 Kasım Pazartesi:
19.00 İstanbulspor-Balıkesirspor Baltok: Sinan Dereci
19.00 Gençlerbirliği-Giresunspor: Atilla Karaoğlan
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın