Spor Toto 1. Lig son puan durumu, 1. Lig puan sıralaması, 34. hafta maçları programı

TFF 1. Lig 33. hafta puan durumunda son durum burada... Heyecanın devam ettiği TFF 1. Lig'de 33. hafta sonunda sıralama nasıl oldu? İşte 33. haftada TFF 1. Lig'de puan durumu ve 34. hafta fikstürü....

01 Mayıs 2018 02:47
Spor Toto 1. Lig son puan durumu, 1. Lig puan sıralaması, 34. hafta maçları programı
TFF 1. Lig 33. hafta puan durumu! TFF 1. Lig'in 33. haftasında maçlar tamamlandı. TFF 1. Lig puan durumunda hangi takım kaçıncı sırada? Bu hafta oynanan maçlar sonrası puan durumu nasıl değişti? İşte son durumu ve detaylar...

Rizespor ile Ankaragücü, Süper Lig'e yükseldi. Ümraniyespor ve Boluspor ise play-off'a kalmayı garantiledi. Peki son haftada neler yaşanabilir? İşte tüm detaylarla sizlerleyiz.

SPOR TOTO 1. LİG PUAN DURUMU


TFF 1. LİG'DE 28. HAFTA SONUÇLARI
16.03.2018 18:00 ADANA DEMİRSPOR 0 - 1 ÜMRANİYESPOR
17.03.2018 13:00 GAZİANTEPSPOR 0 - 3 TETİŞ YAPI ELAZIĞSPOR
17.03.2018 13:00 ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. 1 - 1 ADANASPOR A.Ş.
17.03.2018 15:30 GRANDMEDICAL MANİSASPOR 0 - 6 GAZİŞEHİR GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ
17.03.2018 15:30 ALTINORDU A.Ş. 2 - 1 DENİZLİSPOR
18.03.2018 13:00 BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR 5 - 4 AKIN ÇORAP GİRESUNSPOR
18.03.2018 13:00 BALIKESİRSPOR BALTOK 0 - 1 İSTANBULSPOR A.Ş.
18.03.2018 15:30 SAMSUNSPOR 0 - 0 BOLUSPOR
18.03.2018 18:00 MKE ANKARAGÜCÜ 1 - 0 ESKİŞEHİRSPOR

TFF 1. LİG'DE 29. HAFTA SONUÇLARI

31.03.2018 13:00 ÜMRANİYESPOR 2-1 BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR
31.03.2018 15:00 AKIN ÇORAP GİRESUNSPOR 0-0 ALTINORDU A.Ş.
31.03.2018 15:00 BOLUSPOR 2-0 GAZİANTEPSPOR
01.04.2018 13:00 TETİŞ YAPI ELAZIĞSPOR 8-1 GRANDMEDICAL MANİSASPOR
01.04.2018 15:30 İSTANBULSPOR A.Ş. 2-3 ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.
01.04.2018 18:00 ESKİŞEHİRSPOR 1-3 BALIKESİRSPOR BALTOK
01.04.2018 18:00 DENİZLİSPOR 3-1 MKE ANKARAGÜCÜ
02.04.2018 18:00 ADANASPOR A.Ş. 2-1 SAMSUNSPOR
02.04.2018 18:00 GAZİŞEHİR GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ 1-0 ADANA DEMİRSPOR

TFF 1. LİG'DE 30. HAFTA SONUÇLARI

07.04.2018 13:00 GAZİANTEPSPOR 0 - 3 ADANASPOR A.Ş.
07.04.2018 13:00 BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR 2 - 1 GAZİŞEHİR GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ
07.04.2018 15:00 MKE ANKARAGÜCÜ 3 - 2 AKIN ÇORAP GİRESUNSPOR
07.04.2018 15:00 ADANA DEMİRSPOR 2 - 1 GRANDMEDICAL MANİSASPOR
08.04.2018 13:00 ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. 4 - 1 ESKİŞEHİRSPOR
08.04.2018 13:00 BOLUSPOR 2 - 0 TETİŞ YAPI ELAZIĞSPOR
08.04.2018 15:30 SAMSUNSPOR 0 - 0 İSTANBULSPOR A.Ş.
08.04.2018 18:00 ALTINORDU A.Ş. 1 - 2 ÜMRANİYESPOR
09.04.2018 18:00 BALIKESİRSPOR BALTOK 2-1 DENİZLİSPOR

TFF 1. LİG'DE 31. HAFTA SONUÇLARI

13.04.2018 18:00 İSTANBULSPOR A.Ş. 4 - 0 GAZİANTEPSPOR
14.04.2018 13:00 DENİZLİSPOR 0 - 0 ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.
14.04.2018 15:00 GAZİŞEHİR GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ 3 - 2 ALTINORDU A.Ş.
14.04.2018 15:00 ÜMRANİYESPOR 1 - 1 MKE ANKARAGÜCÜ
15.04.2018 13:00 TETİŞ YAPI ELAZIĞSPOR 2 - 1 ADANA DEMİRSPOR
15.04.2018 13:00 ESKİŞEHİRSPOR 5 - 0 SAMSUNSPOR
15.04.2018 15:30 GRANDMEDICAL MANİSASPOR 1 - 6 BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR
15.04.2018 18:00 AKIN ÇORAP GİRESUNSPOR 1 - 0 BALIKESİRSPOR BALTOK
16.04.2018 18:00 ADANASPOR A.Ş. 2-3 BOLUSPOR

TFF 1. LİG 33. HAFTA SONUÇLARI

28.04.2018 15:30 DENİZLİSPOR 5 - 0 GAZİANTEPSPOR
28.04.2018 15:30 GAZİŞEHİR GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ 0 - 1 BALIKESİRSPOR BALTOK
28.04.2018 15:30 BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR 4 - 1 TETİŞ YAPI ELAZIĞSPOR
28.04.2018 15:30 ADANA DEMİRSPOR 1 - 0 ALTINORDU A.Ş.
28.04.2018 15:30 İSTANBULSPOR A.Ş. 4 - 0 ADANASPOR A.Ş.
28.04.2018 15:30 ESKİŞEHİRSPOR 2 - 2 BOLUSPOR
28.04.2018 15:30 AKIN ÇORAP GİRESUNSPOR 2 - 1 SAMSUNSPOR
28.04.2018 15:30 ÜMRANİYESPOR 0 - 1 ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.
28.04.2018 15:30 GRANDMEDICAL MANİSASPOR 0 - 3 MKE ANKARAGÜCÜ

SÜPER LİG TARİHİ / Süper Lig veya sponsorluk anlaşması gereğince Spor Toto Süper Lig, Türkiye'deki en üst seviye futbol ligi. Bir sezonda 18 takımın mücadele ettiği ligde, her takımın diğerleriyle ikişer maç yaptığı çift devreli lig usulü uygulanmaktadır. En üst sırada yer alan takım şampiyon olurken son üç sıradaki takım 1. Lig'e düşmekte, 1. Lig'deki üç takım ise ertesi sezon mücadele etmek üzere Süper Lig'e yükselmektedir. Ağustos ve mayıs ayları da dahil olmak üzere dokuz ay süren bir organizasyon olan Süper Lig, 34 hafta ve 306 maçtan oluşur. 2015-16 sezonu bitimiyle birlikte lig, UEFA ülkeler sıralamasında 11. sırada yer almakta ve UEFA Şampiyonlar Ligi'ne 2, UEFA Avrupa Ligi'ne 3 takım yollamaktadır. Türkiye Kupası şampiyonu olup ilk 4'e giremeyen bir takım da UEFA Avrupa Ligi'ne katılabilir.

İstanbul, Ankara ve İzmir bölgesel liglerinden toplam 16 takımın katılımıyla 1959 yılında Millî Lig adıyla ilk sezonu düzenlenen lig, o sezon iki gruba bölünmüş ve bu grupların birincileri arasında yapılan iki maç sonunda şampiyonunu bulmuştu. 1962-63 sezonunda Türkiye 1. Futbol Ligi, 2001-02 sezonu başında Süper Lig adı kullanılmaya başlanırken bu dönemden sonra farklı sponsorların desteği sebebiyle lig adının başına sponsor adı eklenerek kullanıldı. Zaman içinde katılımcı sayısı ve format bakımından çeşitli değişikliklere uğradı.

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