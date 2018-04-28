Spor Toto 1.Lig Puan durumu, 34. hafta fikstürü, 1.Lig son puan sıralaması, hangi takım kaçıncı?

07.04.2018 13:00 GAZİANTEPSPOR 0 - 3 ADANASPOR A.Ş.

07.04.2018 13:00 BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR 2 - 1 GAZİŞEHİR GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ

07.04.2018 15:00 MKE ANKARAGÜCÜ 3 - 2 AKIN ÇORAP GİRESUNSPOR

07.04.2018 15:00 ADANA DEMİRSPOR 2 - 1 GRANDMEDICAL MANİSASPOR

08.04.2018 13:00 ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. 4 - 1 ESKİŞEHİRSPOR

08.04.2018 13:00 BOLUSPOR 2 - 0 TETİŞ YAPI ELAZIĞSPOR

08.04.2018 15:30 SAMSUNSPOR 0 - 0 İSTANBULSPOR A.Ş.

08.04.2018 18:00 ALTINORDU A.Ş. 1 - 2 ÜMRANİYESPOR

09.04.2018 18:00 BALIKESİRSPOR BALTOK 2-1 DENİZLİSPOR



TFF 1. LİG'DE 31. HAFTA SONUÇLARI



13.04.2018 18:00 İSTANBULSPOR A.Ş. 4 - 0 GAZİANTEPSPOR

14.04.2018 13:00 DENİZLİSPOR 0 - 0 ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.

14.04.2018 15:00 GAZİŞEHİR GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ 3 - 2 ALTINORDU A.Ş.

14.04.2018 15:00 ÜMRANİYESPOR 1 - 1 MKE ANKARAGÜCÜ

15.04.2018 13:00 TETİŞ YAPI ELAZIĞSPOR 2 - 1 ADANA DEMİRSPOR

15.04.2018 13:00 ESKİŞEHİRSPOR 5 - 0 SAMSUNSPOR

15.04.2018 15:30 GRANDMEDICAL MANİSASPOR 1 - 6 BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR

15.04.2018 18:00 AKIN ÇORAP GİRESUNSPOR 1 - 0 BALIKESİRSPOR BALTOK

16.04.2018 18:00 ADANASPOR A.Ş. 2-3 BOLUSPOR



TFF 1. LİG 33. HAFTA FİKSTÜRÜ



28.04.2018 15:30 DENİZLİSPOR - GAZİANTEPSPOR

28.04.2018 15:30 GAZİŞEHİR GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ - BALIKESİRSPOR BALTOK

28.04.2018 15:30 BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR - TETİŞ YAPI ELAZIĞSPOR

28.04.2018 15:30 ADANA DEMİRSPOR - ALTINORDU A.Ş.

28.04.2018 15:30 İSTANBULSPOR A.Ş. - ADANASPOR A.Ş.

28.04.2018 15:30 ESKİŞEHİRSPOR - BOLUSPOR

28.04.2018 15:30 AKIN ÇORAP GİRESUNSPOR - SAMSUNSPOR

28.04.2018 15:30 ÜMRANİYESPOR - ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.

28.04.2018 15:30 GRANDMEDICAL MANİSASPOR - MKE ANKARAGÜCÜ





31.03.2018 13:00 ÜMRANİYESPOR 2-1 BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR31.03.2018 15:00 AKIN ÇORAP GİRESUNSPOR 0-0 ALTINORDU A.Ş.31.03.2018 15:00 BOLUSPOR 2-0 GAZİANTEPSPOR01.04.2018 13:00 TETİŞ YAPI ELAZIĞSPOR 8-1 GRANDMEDICAL MANİSASPOR01.04.2018 15:30 İSTANBULSPOR A.Ş. 2-3 ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.01.04.2018 18:00 ESKİŞEHİRSPOR 1-3 BALIKESİRSPOR BALTOK01.04.2018 18:00 DENİZLİSPOR 3-1 MKE ANKARAGÜCÜ02.04.2018 18:00 ADANASPOR A.Ş. 2-1 SAMSUNSPOR02.04.2018 18:00 GAZİŞEHİR GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ 1-0 ADANA DEMİRSPORSüper Lig veya sponsorluk anlaşması gereğince Spor Toto Süper Lig, Türkiye'deki en üst seviye futbol ligi. Bir sezonda 18 takımın mücadele ettiği ligde, her takımın diğerleriyle ikişer maç yaptığı çift devreli lig usulü uygulanmaktadır. En üst sırada yer alan takım şampiyon olurken son üç sıradaki takım 1. Lig'e düşmekte, 1. Lig'deki üç takım ise ertesi sezon mücadele etmek üzere Süper Lig'e yükselmektedir. Ağustos ve mayıs ayları da dahil olmak üzere dokuz ay süren bir organizasyon olan Süper Lig, 34 hafta ve 306 maçtan oluşur. 2015-16 sezonu bitimiyle birlikte lig, UEFA ülkeler sıralamasında 11. sırada yer almakta ve UEFA Şampiyonlar Ligi'ne 2, UEFA Avrupa Ligi'ne 3 takım yollamaktadır. Türkiye Kupası şampiyonu olup ilk 4'e giremeyen bir takım da UEFA Avrupa Ligi'ne katılabilir.İstanbul, Ankara ve İzmir bölgesel liglerinden toplam 16 takımın katılımıyla 1959 yılında Millî Lig adıyla ilk sezonu düzenlenen lig, o sezon iki gruba bölünmüş ve bu grupların birincileri arasında yapılan iki maç sonunda şampiyonunu bulmuştu. 1962-63 sezonunda Türkiye 1. Futbol Ligi, 2001-02 sezonu başında Süper Lig adı kullanılmaya başlanırken bu dönemden sonra farklı sponsorların desteği sebebiyle lig adının başına sponsor adı eklenerek kullanıldı. Zaman içinde katılımcı sayısı ve format bakımından çeşitli değişikliklere uğradı.