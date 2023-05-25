Spor Toto 1. Lig play-off ilk tur maçlarının hakemleri açıklandı

Spor Toto 1.lig play-off etabı ilk tur hakemleri belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu tarafından yapılan açıklamaya göre, yarın oynanacak play-off ilk tur karşılaşmalarında görev alacak hakemler şunlar:
17.00 Bodrumspor-Göztepe: Arda Kardeşler
20.00 Sakaryaspor-Eyüpspor: Zorbay Küçük
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu tarafından yapılan açıklamaya göre, yarın oynanacak play-off ilk tur karşılaşmalarında görev alacak hakemler şunlar:
17.00 Bodrumspor-Göztepe: Arda Kardeşler
20.00 Sakaryaspor-Eyüpspor: Zorbay Küçük