Spor Toto 1. Lig play-off ilk tur maçlarının hakemleri açıklandı

Spor Toto 1. Lig play-off ilk tur maçlarının hakemleri belli oldu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Spor Toto 1. Lig play-off ilk tur maçlarının hakemleri açıklandı
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25 Mayıs 2023 14:28
Son güncelleme 25 Mayıs 2023 14:30
Spor Toto 1.lig play-off etabı ilk tur hakemleri belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu tarafından yapılan açıklamaya göre, yarın oynanacak play-off ilk tur karşılaşmalarında görev alacak hakemler şunlar:

17.00 Bodrumspor-Göztepe: Arda Kardeşler

20.00 Sakaryaspor-Eyüpspor: Zorbay Küçük

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