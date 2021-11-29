Spor Toto 1. Lig maçı ertelendi

Spor Toto 1. Lig'de Tuzlaspor ile BB Erzurumspor arasında oynanacak 14. hafta mücadelesi ertelendi.
İstanbul'daki yoğun yağış ve fırtına nedeniyle karşılaşmanın ertelendiği açıklandı.
İki takım, Vefa Stadyumu'nda karşı karşıya gelecekti.
Öte yandan maçın salı günü saat 20.00'de oynanacağı açıklandı.
İstanbul'daki yoğun yağış ve fırtına nedeniyle karşılaşmanın ertelendiği açıklandı.
İki takım, Vefa Stadyumu'nda karşı karşıya gelecekti.
Öte yandan maçın salı günü saat 20.00'de oynanacağı açıklandı.