Spor Toto 1. Lig maçı ertelendi

Spor Toto 1. Lig'de Tuzlaspor ile BB Erzurumspor arasında oynanacak karşılaşma hava koşulları nedeniyle ertelendi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Spor Toto 1. Lig maçı ertelendi
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29 Kasım 2021 19:29
Spor Toto 1. Lig'de Tuzlaspor ile BB Erzurumspor arasında oynanacak 14. hafta mücadelesi ertelendi.

İstanbul'daki yoğun yağış ve fırtına nedeniyle karşılaşmanın ertelendiği açıklandı.

İki takım, Vefa Stadyumu'nda karşı karşıya gelecekti.

Öte yandan maçın salı günü saat 20.00'de oynanacağı açıklandı.


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