Spor Toto 1. Lig'in 21. hafta hakemleri açıklandı

Spor Toto 1. Lig'in 21. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Spor Toto 1. Lig'in 21. hafta hakemleri açıklandı
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13 Ocak 2022 15:20
Spor Toto 1. Lig'in 21. haftasında görev alacak hakemler belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu tarafından yapılan açıklamaya göre 21. hafta maçlarında düdük çalacak hakemler şunlar:

14 Ocak Cuma:

20.00 Nasadoge Menemenspor-Royal Hastanesi Bandırmaspor: Alper Akarsu

15 Ocak Cumartesi:

13.30 Altaş Denizlispor-Manisa FK: Burak Pakkan

16.00 İstanbulspor-Bereket Sigorta Ümraniyespor: Kadir Sağlam

19.00 Kocaelispor-MKE Ankaragücü: Çağdaş Altay

16 Ocak Pazar:

13.30 Ankara Keçiörengücü-Eyüpspor: Oğuzhan Aksu

13.30 Tuzlaspor-Altınordu: Adem Cinek

16.00 Balıkesirspor-Yılport Samsunspor: Abdullah Buğra Taşkınsoy

19.00 Bursaspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Murat Erdoğan

17 Ocak Pazartesi:

20.00 Gençlerbirliği-Adanaspor: Abdulkadir Bitigen

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