Spor Toto 1. Lig'in 21. hafta hakemleri açıklandı

Spor Toto 1. Lig'in 21. haftasında görev alacak hakemler belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu tarafından yapılan açıklamaya göre 21. hafta maçlarında düdük çalacak hakemler şunlar:
14 Ocak Cuma:
20.00 Nasadoge Menemenspor-Royal Hastanesi Bandırmaspor: Alper Akarsu
15 Ocak Cumartesi:
13.30 Altaş Denizlispor-Manisa FK: Burak Pakkan
16.00 İstanbulspor-Bereket Sigorta Ümraniyespor: Kadir Sağlam
19.00 Kocaelispor-MKE Ankaragücü: Çağdaş Altay
16 Ocak Pazar:
13.30 Ankara Keçiörengücü-Eyüpspor: Oğuzhan Aksu
13.30 Tuzlaspor-Altınordu: Adem Cinek
16.00 Balıkesirspor-Yılport Samsunspor: Abdullah Buğra Taşkınsoy
19.00 Bursaspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Murat Erdoğan
17 Ocak Pazartesi:
20.00 Gençlerbirliği-Adanaspor: Abdulkadir Bitigen
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu tarafından yapılan açıklamaya göre 21. hafta maçlarında düdük çalacak hakemler şunlar:
14 Ocak Cuma:
20.00 Nasadoge Menemenspor-Royal Hastanesi Bandırmaspor: Alper Akarsu
15 Ocak Cumartesi:
13.30 Altaş Denizlispor-Manisa FK: Burak Pakkan
16.00 İstanbulspor-Bereket Sigorta Ümraniyespor: Kadir Sağlam
19.00 Kocaelispor-MKE Ankaragücü: Çağdaş Altay
16 Ocak Pazar:
13.30 Ankara Keçiörengücü-Eyüpspor: Oğuzhan Aksu
13.30 Tuzlaspor-Altınordu: Adem Cinek
16.00 Balıkesirspor-Yılport Samsunspor: Abdullah Buğra Taşkınsoy
19.00 Bursaspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Murat Erdoğan
17 Ocak Pazartesi:
20.00 Gençlerbirliği-Adanaspor: Abdulkadir Bitigen