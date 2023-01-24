Spor Toto 1. Lig'de zirve yarışı kızıştı

TAKIMLAR O G B M A Y AV P 1.EYÜPSPOR 20 12 5 3 27 15 12 41 2.YILPORT SAMSUNSPOR 20 10 8 2 34 17 17 38 3.ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ 20 10 6 4 32 23 9 36 4.BODRUMSPOR 20 10 5 5 32 20 12 35 5.PENDİKSPOR 20 9 7 4 29 14 15 34 6.ÇAYKUR RİZESPOR 20 8 10 2 27 15 12 34 7.BEYÇİMENTO BANDIRMASPOR 19 9 7 3 31 24 7 34 8.DYOREX BOLUSPOR 20 9 6 5 24 22 2 33 9.SAKARYASPOR 20 10 1 9 31 30 1 31 10.MANİSA FK 19 7 7 5 24 24 0 28 11.GÖZTEPE 20 8 3 9 18 19 -1 27 12.ADANASPOR 20 5 7 8 30 32 -2 22 13.TUZLASPOR 20 5 4 11 22 30 -8 19 14.ALTAY 20 5 6 9 22 29 -7 18 15.ERZURUMSPOR FK 20 5 6 9 21 30 -9 18 16.ALTINORDU 20 4 4 12 18 34 -16 16 17.YENİ MALATYASPOR 20 3 7 10 19 33 -14 13 18.ALTAŞ DENİZLİSPOR 20 4 3 13 19 38 -19 12 19.GENÇLERBİRLİĞİ 20 2 4 14 24 41 -17 10

Spor Toto 1. Lig'de 21. hafta, yapılan tek maçla tamamlandı.Ligde 21. hafta, Çaykur Rizespor-Altaş Denizlispor maçıyla kapandı. Rize'deki Çaykur Didi Stadı'nda oynanan müsabaka, 3-1 ev sahibi ekibin üstünlüğüyle sona erdi.Haftanın en dikkati çeken mücadelesinde 41 puanlı lider Eyüpspor, 6 puan gerisinde ikinci sırada yer alan Yılport Samsunspor'u konuk etti. Karşılaşmayı 4-1 kazanan Karadeniz temsilcisi, puan farkını 3'e indirdi.Haftaya 35 puanla 3. sırada giren Bodrumspor ise 33 puanla 4. sıradaki Ankara Keçiörengücü'nü ağırladı. Maçtan 2-1 galip ayrılan başkent ekibi, 3. sıraya yükselirken Ege temsilcisi 4. sıraya geriledi.Play-off mücadelesi veren Pendikspor, Beyçimento Bandırmaspor, Çaykur Rizespor ve Sakaryaspor haftayı 3'er puanla kapatırken, Dyorex Boluspor son sıradaki Gençlerbirliği'ne 5-1 mağlup oldu.Ligin 21. haftasında yapılan maçlar ve alınan sonuçlar şöyle:Sakaryaspor-Altınordu: 2-1Erzurumspor FK-Göztepe: 0-1Beyçimento Bandırmaspor-Tuzlaspor: 4-1Gençlerbirliği-Dyorex Boluspor: 5-1Altay-Pendikspor: 1-4Bodrumspor-Ankara Keçiörengücü: 1-2Eyüpspor-Yılport Samsunspor: 1-4Adanaspor-Yeni Malatyaspor: 2-2Çaykur Rizespor-Altaş Denizlispor: 3-1Haftanın sona ermesiyle oluşan puan durumu şöyle:Not: Altay, Erzurumspor FK, Yeni Malatyaspor ve Denizlispor'un üçer puanı silinmiştir.Spor Toto 1. Lig'de 22. haftanın müsabaka programı şöyle:27 Ocak Cuma:20.00 Göztepe-Beyçimento Bandırmaspor (Gürsel Aksel)28 Ocak Cumartesi:13.30 Tuzlaspor-Sakaryaspor (Sancaktepe 15 Temmuz)16.00 Altınordu-Dyorex Boluspor (Bornova Aziz Kocaoğlu)19.00 Pendikspor-Gençlerbirliği (Pendik)29 Ocak Pazar:13.30 Ankara Keçiörengücü-Altay (Aktepe)13.30 Adanaspor-Bodrumspor (Yeni Adana)16.00 Yeni Malatyaspor-Eyüpspor (Yeni Malatya)19.00 Altaş Denizlispor-Manisa FK (Denizli Atatürk)30 Ocak Pazartesi:20.00 Yılport Samsunspor-Erzurumspor FK (Samsun Yeni 19 Mayıs)