Spor Toto 1. Lig'de zirve yarışı kızıştı

Spor Toto 1. Lig'de 21. hafta, yapılan tek maçla tamamlandı.
Ligde 21. hafta, Çaykur Rizespor-Altaş Denizlispor maçıyla kapandı. Rize'deki Çaykur Didi Stadı'nda oynanan müsabaka, 3-1 ev sahibi ekibin üstünlüğüyle sona erdi.
Haftanın en dikkati çeken mücadelesinde 41 puanlı lider Eyüpspor, 6 puan gerisinde ikinci sırada yer alan Yılport Samsunspor'u konuk etti. Karşılaşmayı 4-1 kazanan Karadeniz temsilcisi, puan farkını 3'e indirdi.
Haftaya 35 puanla 3. sırada giren Bodrumspor ise 33 puanla 4. sıradaki Ankara Keçiörengücü'nü ağırladı. Maçtan 2-1 galip ayrılan başkent ekibi, 3. sıraya yükselirken Ege temsilcisi 4. sıraya geriledi.
Play-off mücadelesi veren Pendikspor, Beyçimento Bandırmaspor, Çaykur Rizespor ve Sakaryaspor haftayı 3'er puanla kapatırken, Dyorex Boluspor son sıradaki Gençlerbirliği'ne 5-1 mağlup oldu.
Sonuçlar
Ligin 21. haftasında yapılan maçlar ve alınan sonuçlar şöyle:
Sakaryaspor-Altınordu: 2-1
Erzurumspor FK-Göztepe: 0-1
Beyçimento Bandırmaspor-Tuzlaspor: 4-1
Gençlerbirliği-Dyorex Boluspor: 5-1
Altay-Pendikspor: 1-4
Bodrumspor-Ankara Keçiörengücü: 1-2
Eyüpspor-Yılport Samsunspor: 1-4
Adanaspor-Yeni Malatyaspor: 2-2
Çaykur Rizespor-Altaş Denizlispor: 3-1
Puan durumu
Haftanın sona ermesiyle oluşan puan durumu şöyle:
Not: Altay, Erzurumspor FK, Yeni Malatyaspor ve Denizlispor'un üçer puanı silinmiştir.
22. hafta programı
Spor Toto 1. Lig'de 22. haftanın müsabaka programı şöyle:
27 Ocak Cuma:
20.00 Göztepe-Beyçimento Bandırmaspor (Gürsel Aksel)
28 Ocak Cumartesi:
13.30 Tuzlaspor-Sakaryaspor (Sancaktepe 15 Temmuz)
16.00 Altınordu-Dyorex Boluspor (Bornova Aziz Kocaoğlu)
19.00 Pendikspor-Gençlerbirliği (Pendik)
29 Ocak Pazar:
13.30 Ankara Keçiörengücü-Altay (Aktepe)
13.30 Adanaspor-Bodrumspor (Yeni Adana)
16.00 Yeni Malatyaspor-Eyüpspor (Yeni Malatya)
19.00 Altaş Denizlispor-Manisa FK (Denizli Atatürk)
30 Ocak Pazartesi:
20.00 Yılport Samsunspor-Erzurumspor FK (Samsun Yeni 19 Mayıs)
Ligde 21. hafta, Çaykur Rizespor-Altaş Denizlispor maçıyla kapandı. Rize'deki Çaykur Didi Stadı'nda oynanan müsabaka, 3-1 ev sahibi ekibin üstünlüğüyle sona erdi.
Haftanın en dikkati çeken mücadelesinde 41 puanlı lider Eyüpspor, 6 puan gerisinde ikinci sırada yer alan Yılport Samsunspor'u konuk etti. Karşılaşmayı 4-1 kazanan Karadeniz temsilcisi, puan farkını 3'e indirdi.
Haftaya 35 puanla 3. sırada giren Bodrumspor ise 33 puanla 4. sıradaki Ankara Keçiörengücü'nü ağırladı. Maçtan 2-1 galip ayrılan başkent ekibi, 3. sıraya yükselirken Ege temsilcisi 4. sıraya geriledi.
Play-off mücadelesi veren Pendikspor, Beyçimento Bandırmaspor, Çaykur Rizespor ve Sakaryaspor haftayı 3'er puanla kapatırken, Dyorex Boluspor son sıradaki Gençlerbirliği'ne 5-1 mağlup oldu.
Sonuçlar
Ligin 21. haftasında yapılan maçlar ve alınan sonuçlar şöyle:
Sakaryaspor-Altınordu: 2-1
Erzurumspor FK-Göztepe: 0-1
Beyçimento Bandırmaspor-Tuzlaspor: 4-1
Gençlerbirliği-Dyorex Boluspor: 5-1
Altay-Pendikspor: 1-4
Bodrumspor-Ankara Keçiörengücü: 1-2
Eyüpspor-Yılport Samsunspor: 1-4
Adanaspor-Yeni Malatyaspor: 2-2
Çaykur Rizespor-Altaş Denizlispor: 3-1
Puan durumu
Haftanın sona ermesiyle oluşan puan durumu şöyle:
|TAKIMLAR
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.EYÜPSPOR
|20
|12
|5
|3
|27
|15
|12
|41
|2.YILPORT SAMSUNSPOR
|20
|10
|8
|2
|34
|17
|17
|38
|3.ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ
|20
|10
|6
|4
|32
|23
|9
|36
|4.BODRUMSPOR
|20
|10
|5
|5
|32
|20
|12
|35
|5.PENDİKSPOR
|20
|9
|7
|4
|29
|14
|15
|34
|6.ÇAYKUR RİZESPOR
|20
|8
|10
|2
|27
|15
|12
|34
|7.BEYÇİMENTO BANDIRMASPOR
|19
|9
|7
|3
|31
|24
|7
|34
|8.DYOREX BOLUSPOR
|20
|9
|6
|5
|24
|22
|2
|33
|9.SAKARYASPOR
|20
|10
|1
|9
|31
|30
|1
|31
|10.MANİSA FK
|19
|7
|7
|5
|24
|24
|0
|28
|11.GÖZTEPE
|20
|8
|3
|9
|18
|19
|-1
|27
|12.ADANASPOR
|20
|5
|7
|8
|30
|32
|-2
|22
|13.TUZLASPOR
|20
|5
|4
|11
|22
|30
|-8
|19
|14.ALTAY
|20
|5
|6
|9
|22
|29
|-7
|18
|15.ERZURUMSPOR FK
|20
|5
|6
|9
|21
|30
|-9
|18
|16.ALTINORDU
|20
|4
|4
|12
|18
|34
|-16
|16
|17.YENİ MALATYASPOR
|20
|3
|7
|10
|19
|33
|-14
|13
|18.ALTAŞ DENİZLİSPOR
|20
|4
|3
|13
|19
|38
|-19
|12
|19.GENÇLERBİRLİĞİ
|20
|2
|4
|14
|24
|41
|-17
|10
22. hafta programı
Spor Toto 1. Lig'de 22. haftanın müsabaka programı şöyle:
27 Ocak Cuma:
20.00 Göztepe-Beyçimento Bandırmaspor (Gürsel Aksel)
28 Ocak Cumartesi:
13.30 Tuzlaspor-Sakaryaspor (Sancaktepe 15 Temmuz)
16.00 Altınordu-Dyorex Boluspor (Bornova Aziz Kocaoğlu)
19.00 Pendikspor-Gençlerbirliği (Pendik)
29 Ocak Pazar:
13.30 Ankara Keçiörengücü-Altay (Aktepe)
13.30 Adanaspor-Bodrumspor (Yeni Adana)
16.00 Yeni Malatyaspor-Eyüpspor (Yeni Malatya)
19.00 Altaş Denizlispor-Manisa FK (Denizli Atatürk)
30 Ocak Pazartesi:
20.00 Yılport Samsunspor-Erzurumspor FK (Samsun Yeni 19 Mayıs)
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