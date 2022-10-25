Spor Toto 1. Lig'de zirve el değiştirdi

Spor Toto 1. Lig'de Sakaryaspor'u 2-1 yenerek 21 puana ulaşan Eyüpspor ligin yeni lideri oldu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Spor Toto 1. Lig'de zirve el değiştirdi
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25 Ekim 2022 00:16
Spor Toto 1. Lig'de 10. hafta maçları tamamlandı.

Haftanın kapanış müsabakasında Adanaspor, sahasında Gençlerbirliği'ni 2-1 mağlup etti.

Sahasında Sakaryaspor'u 2-1 yenerek puanını 21'e çıkaran Eyüpspor, liderliğe yükseldi.

Sonuçlar

1. Lig'in 10. haftasında oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

Eyüpspor-Sakaryaspor: 2-1

Manisa FK-Çaykur Rizespor: 2-2

Ankara Keçiörengücü-Pendikspor: 0-3

Altay-Erzurumspor FK: 1-1

Altaş Denizlispor-Altınordu: 1-2

Bodrumspor-Beyçimento Bandırmaspor: 1-1

Yeni Malatyaspor-Göztepe: 0-1

Yılport Samsunspor-Dyorex Boluspor: 2-2

Adanaspor-Gençlerbirliği: 2-1

Puan durumu

Spor Toto 1. Lig'in 10. haftasında yapılan karşılaşmaların ardından oluşan puan durumu şöyle:

  O G B M A Y AV P
1.EYÜPSPOR 10 6 3 1 16 8 8 21
2.BODRUMSPOR 10 5 3 2 21 12 9 18
3.PENDİKSPOR 9 5 3 1 12 4 8 18
4.ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ 10 5 3 2 19 15 4 18
5.DYOREX BOLUSPOR 9 4 4 1 11 6 5 16
6.SAKARYASPOR 10 5 0 5 16 17 -1 15
7.ÇAYKUR RİZESPOR 9 3 5 1 12 6 6 14
8.YILPORT SAMSUNSPOR 10 3 5 2 14 11 3 14
9.BEYÇİMENTO BANDIRMASPOR 9 3 4 2 10 11 -1 13
10.MANİSA FK 9 3 4 2 13 15 -2 13
11.TUZLASPOR 9 3 3 3 10 9 1 12
12.ALTINORDU 9 3 3 3 11 14 -3 12
13.ADANASPOR 10 2 5 3 15 15 0 11
14.GÖZTEPE 9 3 2 4 5 9 -4 11
15.ERZURUMSPOR FK 9 2 4 3 10 13 -3 10
16.ALTAY 10 1 5 4 6 11 -5 8
17.GENÇLERBİRLİĞİ 9 1 3 5 10 16 -6 6
18.YENİ MALATYASPOR 10 1 3 6 9 18 -9 6
19.ALTAŞ DENİZLİSPOR 10 0 2 8 6 16 -10 2
11. hafta

Ligin 11. haftasında oynanacak maçların programı şöyle:

28 Ekim Cuma:

20.00 Altınordu-Yeni Malatyaspor (Bornova Aziz Kocaoğlu)

29 Ekim Cumartesi:

13.30 Pendikspor-Yılport Samsunspor (Pendik)

13.30 Beyçimento Bandırmaspor-Çaykur Rizespor (Bandırma 17 Eylül)

16.00 Sakaryaspor-Altay (Yeni Sakarya Atatürk)

19.00 Göztepe-Altaş Denizlispor (Gürsel Aksel)

30 Ekim Pazar:

13.30 Tuzlaspor-Ankara Keçiörengücü (Sancaktepe 15 Temmuz)

16.00 Erzurumspor FK-Eyüpspor (Erzurum Kazım Karabekir)

19.00 Dyorex Boluspor-Adanaspor (Bolu Atatürk)

31 Ekim Pazartesi:

20.00 Gençlerbirliği-Manisa FK (Eryaman)

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