Spor Toto 1. Lig'de zirve el değiştirdi

Spor Toto 1. Lig'de 10. hafta maçları tamamlandı.
Haftanın kapanış müsabakasında Adanaspor, sahasında Gençlerbirliği'ni 2-1 mağlup etti.
Sahasında Sakaryaspor'u 2-1 yenerek puanını 21'e çıkaran Eyüpspor, liderliğe yükseldi.
Sonuçlar
1. Lig'in 10. haftasında oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:
Eyüpspor-Sakaryaspor: 2-1
Manisa FK-Çaykur Rizespor: 2-2
Ankara Keçiörengücü-Pendikspor: 0-3
Altay-Erzurumspor FK: 1-1
Altaş Denizlispor-Altınordu: 1-2
Bodrumspor-Beyçimento Bandırmaspor: 1-1
Yeni Malatyaspor-Göztepe: 0-1
Yılport Samsunspor-Dyorex Boluspor: 2-2
Adanaspor-Gençlerbirliği: 2-1
Puan durumu
Spor Toto 1. Lig'in 10. haftasında yapılan karşılaşmaların ardından oluşan puan durumu şöyle:
11. hafta
Ligin 11. haftasında oynanacak maçların programı şöyle:
28 Ekim Cuma:
20.00 Altınordu-Yeni Malatyaspor (Bornova Aziz Kocaoğlu)
29 Ekim Cumartesi:
13.30 Pendikspor-Yılport Samsunspor (Pendik)
13.30 Beyçimento Bandırmaspor-Çaykur Rizespor (Bandırma 17 Eylül)
16.00 Sakaryaspor-Altay (Yeni Sakarya Atatürk)
19.00 Göztepe-Altaş Denizlispor (Gürsel Aksel)
30 Ekim Pazar:
13.30 Tuzlaspor-Ankara Keçiörengücü (Sancaktepe 15 Temmuz)
16.00 Erzurumspor FK-Eyüpspor (Erzurum Kazım Karabekir)
19.00 Dyorex Boluspor-Adanaspor (Bolu Atatürk)
31 Ekim Pazartesi:
20.00 Gençlerbirliği-Manisa FK (Eryaman)
Haftanın kapanış müsabakasında Adanaspor, sahasında Gençlerbirliği'ni 2-1 mağlup etti.
Sahasında Sakaryaspor'u 2-1 yenerek puanını 21'e çıkaran Eyüpspor, liderliğe yükseldi.
Sonuçlar
1. Lig'in 10. haftasında oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:
Eyüpspor-Sakaryaspor: 2-1
Manisa FK-Çaykur Rizespor: 2-2
Ankara Keçiörengücü-Pendikspor: 0-3
Altay-Erzurumspor FK: 1-1
Altaş Denizlispor-Altınordu: 1-2
Bodrumspor-Beyçimento Bandırmaspor: 1-1
Yeni Malatyaspor-Göztepe: 0-1
Yılport Samsunspor-Dyorex Boluspor: 2-2
Adanaspor-Gençlerbirliği: 2-1
Puan durumu
Spor Toto 1. Lig'in 10. haftasında yapılan karşılaşmaların ardından oluşan puan durumu şöyle:
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.EYÜPSPOR
|10
|6
|3
|1
|16
|8
|8
|21
|2.BODRUMSPOR
|10
|5
|3
|2
|21
|12
|9
|18
|3.PENDİKSPOR
|9
|5
|3
|1
|12
|4
|8
|18
|4.ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ
|10
|5
|3
|2
|19
|15
|4
|18
|5.DYOREX BOLUSPOR
|9
|4
|4
|1
|11
|6
|5
|16
|6.SAKARYASPOR
|10
|5
|0
|5
|16
|17
|-1
|15
|7.ÇAYKUR RİZESPOR
|9
|3
|5
|1
|12
|6
|6
|14
|8.YILPORT SAMSUNSPOR
|10
|3
|5
|2
|14
|11
|3
|14
|9.BEYÇİMENTO BANDIRMASPOR
|9
|3
|4
|2
|10
|11
|-1
|13
|10.MANİSA FK
|9
|3
|4
|2
|13
|15
|-2
|13
|11.TUZLASPOR
|9
|3
|3
|3
|10
|9
|1
|12
|12.ALTINORDU
|9
|3
|3
|3
|11
|14
|-3
|12
|13.ADANASPOR
|10
|2
|5
|3
|15
|15
|0
|11
|14.GÖZTEPE
|9
|3
|2
|4
|5
|9
|-4
|11
|15.ERZURUMSPOR FK
|9
|2
|4
|3
|10
|13
|-3
|10
|16.ALTAY
|10
|1
|5
|4
|6
|11
|-5
|8
|17.GENÇLERBİRLİĞİ
|9
|1
|3
|5
|10
|16
|-6
|6
|18.YENİ MALATYASPOR
|10
|1
|3
|6
|9
|18
|-9
|6
|19.ALTAŞ DENİZLİSPOR
|10
|0
|2
|8
|6
|16
|-10
|2
Ligin 11. haftasında oynanacak maçların programı şöyle:
28 Ekim Cuma:
20.00 Altınordu-Yeni Malatyaspor (Bornova Aziz Kocaoğlu)
29 Ekim Cumartesi:
13.30 Pendikspor-Yılport Samsunspor (Pendik)
13.30 Beyçimento Bandırmaspor-Çaykur Rizespor (Bandırma 17 Eylül)
16.00 Sakaryaspor-Altay (Yeni Sakarya Atatürk)
19.00 Göztepe-Altaş Denizlispor (Gürsel Aksel)
30 Ekim Pazar:
13.30 Tuzlaspor-Ankara Keçiörengücü (Sancaktepe 15 Temmuz)
16.00 Erzurumspor FK-Eyüpspor (Erzurum Kazım Karabekir)
19.00 Dyorex Boluspor-Adanaspor (Bolu Atatürk)
31 Ekim Pazartesi:
20.00 Gençlerbirliği-Manisa FK (Eryaman)
SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ