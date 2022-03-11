Spor Toto 1. Lig'de Umut Bulut şov

Spor Toto 1. Lig'de 22'nci haftanın erteleme maçında Eyüpspor ile Bursaspor karşı karşıya geldi. Heyecan dolu karşılaşma ev sahibi ekibin 3-0'lık galibiyetiyle sona erdi. Müsabakaya Eyüpspor'un 38 yaşındaki santraforu Umut Bulut damga vurdu.



MKE Ankaragücü formasıyla birlikte Süper Lig'de ilk kez oynama şansı bulan Umut Bulut, son olarak 2020-2021 sezonunda Yeni Malatyaspor'da forma giyerek Türkiye'nin en büyük liginde rekorun sahibi oldu. Tecrübeli futbolcu Ankaragücü, Trabzonspor, Galatasaray, Kayserispor ve Yeni Malatyaspor formalarıyla Süper Lig'de 515 maça çıktı ve bu alanda "Süper Lig'de en fazla müsabakada oynayan oyuncu" unvanını eline geçirdi.



Sezon başında bedelsiz geldi



Yeni Malatyaspor'la anlaşma sağlayamadıktan sonra sezon başında boşa çıkan Umut Bulut, Spor Toto 1. Lig ekibi Eyüpspor'un yolunu tuttu. 38 yaşındaki oyuncu İstanbul ekibinde adeta küllerinden doğdu.



14 gol ve 4 asist



Eyüpspor formasıyla bu sezon 26 müsabakada oynama şansı yakalayan Umut Bulut, rakip fileleri 14 kez havalandırma başarısı gösterdi. Tecrübeli oyuncu takım arkadaşlarına aynı süreçte 4 asist yaptı. Umut Bulut bu performansıyla 1. Lig gol krallığı yarışında 15 gollü İbrahim Yılmaz'ın arkasında 14 gollü Ahmet Sagat'la birlikte ikinci sırayı paylaşıyor.





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