Spor Toto 1. Lig'de son haftanın programı...

38. ve son haftası oynanacak Spor Toto 1. Lig'de haftanın maç programı belli oldu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Spor Toto 1. Lig'de son haftanın programı...
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19 Mayıs 2022 14:58
Spor Toto 1. Lig'de 38. ve normal sezonun son haftası, yarın oynanacak 5 müsabakayla başlayacak.

Spor Toto 1. Lig'in 38. haftasında yapılacak maçların programı şöyle:

20 Mayıs Cuma:

17.00 Beypiliç Boluspor-Altınordu (Bolu Atatürk)

17.00 Tuzlaspor-Yılport Samsunspor (Eyüp)

20.00 İstanbulspor-Royal Hastanesi Bandırmaspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

20.00 Altaş Denizlispor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Denizli Atatürk)

20.00 Balıkesirspor-Eyüpspor (Balıkesir Atatürk)

21 Mayıs Cumartesi:

16.00 Ankara Keçiörengücü-MKE Ankaragücü (Aktepe)

16.00 Gençlerbirliği-Bereket Sigorta Ümraniyespor (Eryaman)

19.00 Bursaspor-NasaDoge Menemenspor (Bitci Timsah Park)

19.00 Kocaelispor-Adanaspor (Kocaeli)

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