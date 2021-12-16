Spor Toto 1. Lig'de puan durumu!

Sonuçlar

Puan durumu

TAKIMLAR O G B M A Y AV P 1. BEREKET SİGORTA ÜMRANİYESPOR 16 10 3 3 30 14 16 33 2. BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR 15 10 1 4 25 16 9 31 3. MKE ANKARAGÜCÜ 16 9 3 4 25 13 12 30 4. EYÜPSPOR 16 9 3 4 27 20 7 30 5. ROYAL HASTANESİ BANDIRMASPOR 16 9 1 6 27 15 12 28 6. YILPORT SAMSUNSPOR 16 7 5 4 23 19 4 26 7. İSTANBULSPOR 16 7 2 7 25 23 2 23 8. ADANASPOR 17 6 5 6 18 19 -1 23 9. KOCAELİSPOR 16 7 2 7 18 19 -1 23 10. GENÇLERBİRLİĞİ 16 7 2 7 17 22 -5 23 11. TUZLASPOR 15 6 4 5 16 14 2 22 12. BEYPİLİÇ BOLUSPOR 16 5 6 5 19 17 2 21 13. NASADOGE MENEMENSPOR 16 5 5 6 21 26 -5 20 14. MANİSA FK 17 5 4 8 19 24 -5 19 15. BURSASPOR 16 5 3 8 22 27 -5 18 16. ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ 16 5 3 8 20 25 -5 18 17. ALTAŞ DENİZLİSPOR 16 4 4 8 14 22 -8 16 18. ALTINORDU 16 5 1 10 18 31 -13 16 19. BALIKESİRSPOR 16 2 1 13 10 28 -18 7

Spor Toto 1. Lig'de 17. hafta yapılan 2 maçla sona erdi.Ligde haftanın kapanış gününde Bereket Sigorta Ümraniyespor, konuk ettiği Bursaspor'u 4-1 yendi. Adanaspor da sahasında İstanbulspor'u 1-0 mağlup etti.Aldığı galibiyetle 16 maç sonunda puanını 33'e yükselten Ümraniyespor, liderliğini sürdürdü. Haftayı Gençlerbirliği galibiyetiyle kapatan 15 maçı bulunan Büyükşehir Belediye Erzurumspor 31 puanla ikinci sırada yer aldı. Haftayı bay geçen MKE Ankaragücü ise 30 puanla üçüncü sıraya geriledi.Zirve takipçileri Eyüpspor ve Royal Hastanesi Bandırmaspor da haftayı üçer puanla kapatarak yarışı sürdürdü.Manisa FK-Ankara Keçiörengücü: 1-1Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Gençlerbirliği: 2-0Altınordu-Kocaelispor: 3-2Royal Hastanesi Bandırmaspor-Balıkesirspor: 3-0Yılport Samsunspor-Beypiliç Boluspor: 1-1Nasadoge Menemenspor-Altaş Denizlispor: 0-0Eyüpspor-Tuzlaspor: 2-0Bereket Sigorta Ümraniyespor-Bursaspor: 4-1Adanaspor-İstanbulspor: 1-013.30 Ankara Keçiörengücü-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Aktepe)16.00 Beypiliç Boluspor-MKE Ankaragücü (Bolu Atatürk)19.00 Balıkesirspor-Altınordu (Balıkesir Atatürk)13.30 Gençlerbirliği-NasaDoge Menemenspor (Eryaman)16.00 Tuzlaspor-Manisa FK (Atatürk Olimpiyat)16.00 Bursaspor-Royal Hastanesi Bandırmaspor (Bitci Timsah Park)19.00 Kocaelispor-Eyüpspor (Kocaeli)17.30 İstanbulspor-Yılport Samsunspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)20.00 Altaş Denizlispor-Bereket Sigorta Ümraniyespor (Denizli Atatürk)