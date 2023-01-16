Spor Toto 1. Lig'de puan durumu

Spor Toto 1. Lig'de 20. hafta tamamlandı. Eyüpspor, ikinci devrenin ilk haftasını 41 puanla lider kapattı.

Haber; AA, Fotoğraf; eskisehirspor.org.tr
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Spor Toto 1. Lig'de puan durumu
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16 Ocak 2023 23:45
Spor Toto 1. Lig'in 20. haftası, yapılan tek maçla sona erdi.

Haftanın kapanış maçında Pendikspor ile Erzurumspor FK 1-1 berabere kaldı.

Deplasmanda Altaş Denizlispor'u 1-0 yenen Eyüpspor, en yakın takipçilerinin 6 puan önünde, 42 puanla ligin ikinci devresindeki ilk haftayı da lider tamamladı.

Sonuçlar

Ligde 20. hafta maçlarının sonuçları şöyle:

Altaş Denizlispor-Eyüpspor: 0-1

Dyorex Boluspor-Manisa FK: 3-1

Ankara Keçiörengücü-Çaykur Rizespor: 1-1

Yılport Samsunspor-Altay: 2-1

Göztepe-Sakaryaspor: 0-1

Tuzlaspor-Adanaspor: 0-1

Yeni Malatyaspor-Bodrumspor: 1-3

Altınordu-Gençlerbirliği: 2-1

Pendikspor-Erzurumspor FK: 1-1

Puan durumu

Spor Toto 1. Lig'de 20. hafta maçlarının ardından oluşan puan durumu şöyle:

  O G B M A Y Av. Puan
1. EYÜPSPOR 19 12 5 2 26 11 15 41
2. YILPORT SAMSUNSPOR 19 9 8 2 30 16 14 35
3. BODRUMSPOR 19 10 5 4 31 18 13 35
4. ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ 19 9 6 4 30 22 8 33
5. DYOREX BOLUSPOR 19 9 6 4 23 17 6 33
6. PENDİKSPOR 19 8 7 4 25 13 12 31
7. ÇAYKUR RİZESPOR 19 7 10 2 24 14 10 31
8. BEYÇİMENTO BANDIRMASPOR 18 8 7 3 27 23 4 31
9. SAKARYASPOR 19 9 1 9 29 29 0 28
10. MANİSA FK 19 7 7 5 24 24 0 28
11. GÖZTEPE 19 7 3 9 17 19 -2 24
12. ADANASPOR 19 5 6 8 28 30 -2 21
13. ALTAY 19 5 6 8 21 25 -4 21
14. ERZURUMSPOR 19 5 6 8 21 29 -8 21
15. TUZLASPOR 19 5 4 10 21 26 -5 19
16. ALTINORDU 19 4 4 11 17 32 -15 16
17. YENİ MALATYASPOR 19 3 6 10 17 31 -14 15
18. ALTAŞ DENİZLİSPOR 19 4 3 12 18 35 -17 15
19. GENÇLERBİRLİĞİ 19 1 4 14 19 40 -21 7
21. haftanın programı

Spor Toto 1. Lig'de 21. hafta müsabakalarının programı şu şekilde:

20 Ocak Cuma:

20.00 Sakaryaspor-Altınordu (Yeni Sakarya Atatürk)

21 Ocak Cumartesi:

13.30 Erzurumspor FK-Göztepe (Erzurum Kazım Karabekir)

13.30 Beyçimento Bandırmaspor-Tuzlaspor (Bandırma 17 Eylül)

16.00 Gençlerbirliği-Dyorex Boluspor (Eryaman)

19.00 Altay-Pendikspor (Alsancak Mustafa Denizli)

22 Ocak Pazar:

13.30 Bodrumspor-Ankara Keçiörengücü (Bodrum İlçe)

16.00 Eyüpspor-Yılport Samsunspor (Eyüp)

19.00 Adanaspor-Yeni Malatyaspor (Yeni Adana)

23 Ocak Pazartesi:

20.00 Çaykur Rizespor-Altaş Denizlispor (Çaykur Didi)



 

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