Spor Toto 1. Lig'de puan durumu

Spor Toto 1. Lig'in 20. haftası, yapılan tek maçla sona erdi.
Haftanın kapanış maçında Pendikspor ile Erzurumspor FK 1-1 berabere kaldı.
Deplasmanda Altaş Denizlispor'u 1-0 yenen Eyüpspor, en yakın takipçilerinin 6 puan önünde, 42 puanla ligin ikinci devresindeki ilk haftayı da lider tamamladı.
Sonuçlar
Ligde 20. hafta maçlarının sonuçları şöyle:
Altaş Denizlispor-Eyüpspor: 0-1
Dyorex Boluspor-Manisa FK: 3-1
Ankara Keçiörengücü-Çaykur Rizespor: 1-1
Yılport Samsunspor-Altay: 2-1
Göztepe-Sakaryaspor: 0-1
Tuzlaspor-Adanaspor: 0-1
Yeni Malatyaspor-Bodrumspor: 1-3
Altınordu-Gençlerbirliği: 2-1
Pendikspor-Erzurumspor FK: 1-1
Puan durumu
Spor Toto 1. Lig'de 20. hafta maçlarının ardından oluşan puan durumu şöyle:
21. haftanın programı
Spor Toto 1. Lig'de 21. hafta müsabakalarının programı şu şekilde:
20 Ocak Cuma:
20.00 Sakaryaspor-Altınordu (Yeni Sakarya Atatürk)
21 Ocak Cumartesi:
13.30 Erzurumspor FK-Göztepe (Erzurum Kazım Karabekir)
13.30 Beyçimento Bandırmaspor-Tuzlaspor (Bandırma 17 Eylül)
16.00 Gençlerbirliği-Dyorex Boluspor (Eryaman)
19.00 Altay-Pendikspor (Alsancak Mustafa Denizli)
22 Ocak Pazar:
13.30 Bodrumspor-Ankara Keçiörengücü (Bodrum İlçe)
16.00 Eyüpspor-Yılport Samsunspor (Eyüp)
19.00 Adanaspor-Yeni Malatyaspor (Yeni Adana)
23 Ocak Pazartesi:
20.00 Çaykur Rizespor-Altaş Denizlispor (Çaykur Didi)
Haftanın kapanış maçında Pendikspor ile Erzurumspor FK 1-1 berabere kaldı.
Deplasmanda Altaş Denizlispor'u 1-0 yenen Eyüpspor, en yakın takipçilerinin 6 puan önünde, 42 puanla ligin ikinci devresindeki ilk haftayı da lider tamamladı.
Sonuçlar
Ligde 20. hafta maçlarının sonuçları şöyle:
Altaş Denizlispor-Eyüpspor: 0-1
Dyorex Boluspor-Manisa FK: 3-1
Ankara Keçiörengücü-Çaykur Rizespor: 1-1
Yılport Samsunspor-Altay: 2-1
Göztepe-Sakaryaspor: 0-1
Tuzlaspor-Adanaspor: 0-1
Yeni Malatyaspor-Bodrumspor: 1-3
Altınordu-Gençlerbirliği: 2-1
Pendikspor-Erzurumspor FK: 1-1
Puan durumu
Spor Toto 1. Lig'de 20. hafta maçlarının ardından oluşan puan durumu şöyle:
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Av.
|Puan
|1. EYÜPSPOR
|19
|12
|5
|2
|26
|11
|15
|41
|2. YILPORT SAMSUNSPOR
|19
|9
|8
|2
|30
|16
|14
|35
|3. BODRUMSPOR
|19
|10
|5
|4
|31
|18
|13
|35
|4. ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ
|19
|9
|6
|4
|30
|22
|8
|33
|5. DYOREX BOLUSPOR
|19
|9
|6
|4
|23
|17
|6
|33
|6. PENDİKSPOR
|19
|8
|7
|4
|25
|13
|12
|31
|7. ÇAYKUR RİZESPOR
|19
|7
|10
|2
|24
|14
|10
|31
|8. BEYÇİMENTO BANDIRMASPOR
|18
|8
|7
|3
|27
|23
|4
|31
|9. SAKARYASPOR
|19
|9
|1
|9
|29
|29
|0
|28
|10. MANİSA FK
|19
|7
|7
|5
|24
|24
|0
|28
|11. GÖZTEPE
|19
|7
|3
|9
|17
|19
|-2
|24
|12. ADANASPOR
|19
|5
|6
|8
|28
|30
|-2
|21
|13. ALTAY
|19
|5
|6
|8
|21
|25
|-4
|21
|14. ERZURUMSPOR
|19
|5
|6
|8
|21
|29
|-8
|21
|15. TUZLASPOR
|19
|5
|4
|10
|21
|26
|-5
|19
|16. ALTINORDU
|19
|4
|4
|11
|17
|32
|-15
|16
|17. YENİ MALATYASPOR
|19
|3
|6
|10
|17
|31
|-14
|15
|18. ALTAŞ DENİZLİSPOR
|19
|4
|3
|12
|18
|35
|-17
|15
|19. GENÇLERBİRLİĞİ
|19
|1
|4
|14
|19
|40
|-21
|7
Spor Toto 1. Lig'de 21. hafta müsabakalarının programı şu şekilde:
20 Ocak Cuma:
20.00 Sakaryaspor-Altınordu (Yeni Sakarya Atatürk)
21 Ocak Cumartesi:
13.30 Erzurumspor FK-Göztepe (Erzurum Kazım Karabekir)
13.30 Beyçimento Bandırmaspor-Tuzlaspor (Bandırma 17 Eylül)
16.00 Gençlerbirliği-Dyorex Boluspor (Eryaman)
19.00 Altay-Pendikspor (Alsancak Mustafa Denizli)
22 Ocak Pazar:
13.30 Bodrumspor-Ankara Keçiörengücü (Bodrum İlçe)
16.00 Eyüpspor-Yılport Samsunspor (Eyüp)
19.00 Adanaspor-Yeni Malatyaspor (Yeni Adana)
23 Ocak Pazartesi:
20.00 Çaykur Rizespor-Altaş Denizlispor (Çaykur Didi)
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