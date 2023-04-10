Spor Toto 1. Lig'de play-off yarışı kızıştı

Spor Toto 1. Lig'de 31. hafta, oynanan iki maçla sona erdi.
Ligde 31. haftanın kapanış gününde Beyçimento Bandırmaspor, Altay'ı 2-1 yenerken, Erzurumspor FK ile Çaykur Rizespor 1-1 berabere kaldı.
Haftaya 63 puanla lider giren Yılport Samsunspor, deplasmanda Göztepe'ye 1-0 yenilmesine rağmen liderliğini sürdürdü.
Zirvenin en yakın takipçisi Eyüpspor ise deplasmanda Altınordu'yu 2-1 yenerek Samsunspor'la arasındaki puan farkını 6'ya indirdi.
Sonuçlar
Tuzlaspor-Altaş Denizlispor: 3-0
Dyorex Boluspor-Bodrumspor: 1-4
Göztepe-Yılport Samsunspor: 1-0
Sakaryaspor-Manisa FK: 2-0
Altınordu-Eyüpspor: 1-2
Beyçimento Bandırmaspor-Altay: 2-1
Erzurumspor FK-Çaykur Rizespor: 1-1
Not: Adanaspor ve Yeni Malatyaspor'un depremler nedeniyle ligden çekilmesiyle Gençlerbirliği ile Pendikspor, haftayı maç yapmadan geçti. İki takım da 3-0 hükmen galip sayıldı. Ankara Keçiörengücü ise haftayı bay geçen ekip oldu.
Puan durumu
Ligin 31. haftasının ardından oluşan puan durumu şöyle:
Not: Altay, Erzurumspor FK, Altaş Denizlispor ve Yeni Malatyaspor'un 3'er puanı silinmiştir.
32. haftanın programı
11 Nisan Salı:
13.30 Ankara Keçiörengücü-Göztepe (Aktepe)
16.00 Bodrumspor-Pendikspor (Bodrum İlçe)
20.30 Yılport Samsunspor-Tuzlaspor (Samsun Yeni 19 Mayıs)
12 Nisan Çarşamba:
16.00 Manisa FK-Beyçimento Bandırmaspor (Mümin Özkasap)
20.30 Eyüpspor-Gençlerbirliği (Eyüp)
13 Nisan Perşembe:
16.00 Çaykur Rizespor-Sakaryaspor (Çaykur Didi)
20.30 Altay-Altınordu (Alsancak Mustafa Denizli)
Not: Altaş Denizlispor, haftayı bay geçecek.
Ligde 31. haftanın kapanış gününde Beyçimento Bandırmaspor, Altay'ı 2-1 yenerken, Erzurumspor FK ile Çaykur Rizespor 1-1 berabere kaldı.
Haftaya 63 puanla lider giren Yılport Samsunspor, deplasmanda Göztepe'ye 1-0 yenilmesine rağmen liderliğini sürdürdü.
Zirvenin en yakın takipçisi Eyüpspor ise deplasmanda Altınordu'yu 2-1 yenerek Samsunspor'la arasındaki puan farkını 6'ya indirdi.
Sonuçlar
Tuzlaspor-Altaş Denizlispor: 3-0
Dyorex Boluspor-Bodrumspor: 1-4
Göztepe-Yılport Samsunspor: 1-0
Sakaryaspor-Manisa FK: 2-0
Altınordu-Eyüpspor: 1-2
Beyçimento Bandırmaspor-Altay: 2-1
Erzurumspor FK-Çaykur Rizespor: 1-1
Not: Adanaspor ve Yeni Malatyaspor'un depremler nedeniyle ligden çekilmesiyle Gençlerbirliği ile Pendikspor, haftayı maç yapmadan geçti. İki takım da 3-0 hükmen galip sayıldı. Ankara Keçiörengücü ise haftayı bay geçen ekip oldu.
Puan durumu
Ligin 31. haftasının ardından oluşan puan durumu şöyle:
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.YILPORT SAMSUNSPOR
|30
|18
|9
|3
|57
|23
|34
|63
|2.EYÜPSPOR
|30
|17
|6
|7
|37
|23
|14
|57
|3.SAKARYASPOR
|30
|18
|1
|11
|50
|37
|13
|55
|4.ÇAYKUR RİZESPOR
|29
|14
|12
|3
|46
|23
|23
|54
|5.PENDİKSPOR
|29
|15
|8
|6
|47
|26
|21
|53
|6.BODRUMSPOR
|29
|14
|6
|9
|47
|29
|18
|48
|7.ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ
|29
|13
|8
|8
|45
|35
|10
|47
|8.GÖZTEPE
|29
|14
|5
|10
|32
|23
|9
|47
|9.MANİSA FK
|29
|12
|9
|8
|41
|36
|5
|45
|10.DYOREX BOLUSPOR
|29
|12
|8
|9
|37
|39
|-2
|44
|11.BEYÇİMENTO BANDIRMASPOR
|29
|12
|8
|9
|42
|45
|-3
|44
|12.TUZLASPOR
|29
|10
|4
|15
|35
|41
|-6
|34
|13.ALTAY
|30
|9
|7
|14
|37
|44
|-7
|31
|14.ERZURUMSPOR FK
|29
|7
|9
|13
|32
|41
|-9
|27
|15.ALTINORDU
|29
|7
|5
|17
|31
|49
|-18
|26
|16.ADANASPOR
|30
|6
|7
|17
|32
|58
|-26
|25
|17.GENÇLERBİRLİĞİ
|29
|6
|6
|17
|35
|47
|-12
|24
|18.ALTAŞ DENİZLİSPOR
|30
|5
|5
|20
|28
|57
|-29
|17
|19.YENİ MALATYASPOR
|30
|4
|7
|19
|22
|63
|-41
|16
32. haftanın programı
11 Nisan Salı:
13.30 Ankara Keçiörengücü-Göztepe (Aktepe)
16.00 Bodrumspor-Pendikspor (Bodrum İlçe)
20.30 Yılport Samsunspor-Tuzlaspor (Samsun Yeni 19 Mayıs)
12 Nisan Çarşamba:
16.00 Manisa FK-Beyçimento Bandırmaspor (Mümin Özkasap)
20.30 Eyüpspor-Gençlerbirliği (Eyüp)
13 Nisan Perşembe:
16.00 Çaykur Rizespor-Sakaryaspor (Çaykur Didi)
20.30 Altay-Altınordu (Alsancak Mustafa Denizli)
Not: Altaş Denizlispor, haftayı bay geçecek.
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