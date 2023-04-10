Spor Toto 1. Lig'de play-off yarışı kızıştı

O G B M A Y AV P 1.YILPORT SAMSUNSPOR 30 18 9 3 57 23 34 63 2.EYÜPSPOR 30 17 6 7 37 23 14 57 3.SAKARYASPOR 30 18 1 11 50 37 13 55 4.ÇAYKUR RİZESPOR 29 14 12 3 46 23 23 54 5.PENDİKSPOR 29 15 8 6 47 26 21 53 6.BODRUMSPOR 29 14 6 9 47 29 18 48 7.ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ 29 13 8 8 45 35 10 47 8.GÖZTEPE 29 14 5 10 32 23 9 47 9.MANİSA FK 29 12 9 8 41 36 5 45 10.DYOREX BOLUSPOR 29 12 8 9 37 39 -2 44 11.BEYÇİMENTO BANDIRMASPOR 29 12 8 9 42 45 -3 44 12.TUZLASPOR 29 10 4 15 35 41 -6 34 13.ALTAY 30 9 7 14 37 44 -7 31 14.ERZURUMSPOR FK 29 7 9 13 32 41 -9 27 15.ALTINORDU 29 7 5 17 31 49 -18 26 16.ADANASPOR 30 6 7 17 32 58 -26 25 17.GENÇLERBİRLİĞİ 29 6 6 17 35 47 -12 24 18.ALTAŞ DENİZLİSPOR 30 5 5 20 28 57 -29 17 19.YENİ MALATYASPOR 30 4 7 19 22 63 -41 16

Spor Toto 1. Lig'de 31. hafta, oynanan iki maçla sona erdi.Ligde 31. haftanın kapanış gününde Beyçimento Bandırmaspor, Altay'ı 2-1 yenerken, Erzurumspor FK ile Çaykur Rizespor 1-1 berabere kaldı.Haftaya 63 puanla lider giren Yılport Samsunspor, deplasmanda Göztepe'ye 1-0 yenilmesine rağmen liderliğini sürdürdü.Zirvenin en yakın takipçisi Eyüpspor ise deplasmanda Altınordu'yu 2-1 yenerek Samsunspor'la arasındaki puan farkını 6'ya indirdi.Tuzlaspor-Altaş Denizlispor: 3-0Dyorex Boluspor-Bodrumspor: 1-4Göztepe-Yılport Samsunspor: 1-0Sakaryaspor-Manisa FK: 2-0Altınordu-Eyüpspor: 1-2Beyçimento Bandırmaspor-Altay: 2-1Erzurumspor FK-Çaykur Rizespor: 1-1Not: Adanaspor ve Yeni Malatyaspor'un depremler nedeniyle ligden çekilmesiyle Gençlerbirliği ile Pendikspor, haftayı maç yapmadan geçti. İki takım da 3-0 hükmen galip sayıldı. Ankara Keçiörengücü ise haftayı bay geçen ekip oldu.Ligin 31. haftasının ardından oluşan puan durumu şöyle:Not: Altay, Erzurumspor FK, Altaş Denizlispor ve Yeni Malatyaspor'un 3'er puanı silinmiştir.11 Nisan Salı:13.30 Ankara Keçiörengücü-Göztepe (Aktepe)16.00 Bodrumspor-Pendikspor (Bodrum İlçe)20.30 Yılport Samsunspor-Tuzlaspor (Samsun Yeni 19 Mayıs)12 Nisan Çarşamba:16.00 Manisa FK-Beyçimento Bandırmaspor (Mümin Özkasap)20.30 Eyüpspor-Gençlerbirliği (Eyüp)13 Nisan Perşembe:16.00 Çaykur Rizespor-Sakaryaspor (Çaykur Didi)20.30 Altay-Altınordu (Alsancak Mustafa Denizli)Not: Altaş Denizlispor, haftayı bay geçecek.