Spor Toto 1. Lig'de play-off macerası başlıyor!

Spor Toto 1. Lig play-off turunda Bodrumspor-Göztepe ve Sakaryaspor-Eyüpspor maçları oynanacak.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Spor Toto 1. Lig'de play-off macerası başlıyor!
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26 Mayıs 2023 08:58
Süper Lig'e yükselecek üçüncü takımın belli olacağı Spor Toto 1. Lig play-off mücadelesi bugün iki maçla başlayacak.

İlk olarak saat 17.00'de Bodrum İlçe Stadı'nda Bodrumspor-Göztepe, saat 20.00'de ise Yeni Sakarya Atatürk Stadı'nda Sakaryaspor-Eyüpspor karşılaşmaları oynanacak.

Maçlar beİN Sports 2 ve TRT Spor'dan yayınlanacak.

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