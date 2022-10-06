Spor Toto 1. Lig'in 8. hafta mücadelesi Adanaspor ile Beyçimento Bandırmaspor arasında yapılacak maçla başlayacak. Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre ligde 8. haftanın programı şöyle:
7 EKİM CUMA
20.00 Adanaspor-Beyçimento Bandırmaspor (Yeni Adana)
8 EKİM CUMARTESİ
13.30 Bodrumspor-Sakaryaspor (Bodrum İlçe)
13.30 Ankara Keçiörengücü-Boluspor (Aktepe)
19.00 Yılport Samsunspor-Gençlerbirliği (Samsun Yeni 19 Mayıs)
19.00 Eyüpspor-Manisa FK (Eyüp)
9 EKİM PAZAR
13.30 Tuzlaspor-Altınordu (Sancaktepe 15 Temmuz)
16.00 Yeni Malatyaspor-Erzurumspor FK (Yeni Malatya)
19.00 Altaş Denizlispor-Pendikspor (Denizli Atatürk)
10 EKİM PAZARTESİ
20.00 Altay-Çaykur Rizespor (Alsancak Mustafa Denizli)
7 EKİM CUMA
20.00 Adanaspor-Beyçimento Bandırmaspor (Yeni Adana)
8 EKİM CUMARTESİ
13.30 Bodrumspor-Sakaryaspor (Bodrum İlçe)
13.30 Ankara Keçiörengücü-Boluspor (Aktepe)
19.00 Yılport Samsunspor-Gençlerbirliği (Samsun Yeni 19 Mayıs)
19.00 Eyüpspor-Manisa FK (Eyüp)
9 EKİM PAZAR
13.30 Tuzlaspor-Altınordu (Sancaktepe 15 Temmuz)
16.00 Yeni Malatyaspor-Erzurumspor FK (Yeni Malatya)
19.00 Altaş Denizlispor-Pendikspor (Denizli Atatürk)
10 EKİM PAZARTESİ
20.00 Altay-Çaykur Rizespor (Alsancak Mustafa Denizli)
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