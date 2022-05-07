Spor Toto 1. Lig'de kritik hafta

Spor Toto 1. Lig'de MKE Ankaragücü ile Bereket Sigorta Ümraniyespor'un Spor Toto Süper Lig'e çıkmayı garantilemesinin ardından gözler, play-off ve düşme hattındaki takımların mücadelesine çevrildi.



Play-off mücadelesi veren takımların yanı sıra düşme hattındaki ekipler de umutlarını korumak için pazar günü 36. hafta mücadelesinde rakiplerinin karşısına çıkacak



Bir ekibin daha play-off sonunda Süper Lig'e yükseleceği ligde, 36. hafta maçları öncesi 57'şer puana sahip İstanbulspor ile Büyükşehir Belediye Erzurumspor play-off oynamayı garantiledi.



Bu iki takımın dışında 55 puanlı Royal Hastanesi Bandırmaspor ile 51 puanlı Eyüpspor, son 3 haftaya play-off için avantajlı durumda girdi.



Eyüpspor'un 4 puan gerisindeki Yılport Samsunspor'un yanı sıra 46 puanda olan Tuzlaspor ile maç fazlası ile aynı puana sahip Manisa FK, kalan karşılaşmalarını kazanıp rakiplerinin hata yapmasını bekleyecek. Pazar Eyüpspor'u konuk edecek Tuzlaspor, rakibine mağlup olduğu takdirde play-off umutlarını yitirecek.



Düşme hattında kritik karşılaşmalar



Balıkesirspor'un ligden düşmesinin kesinleştiği ve 3 takımın daha veda edeceği ligde 38'er puanlı NasaDoge Menemenspor ve Bursaspor ile 40 puana sahip Kocaelispor düşme hattında bulunuyor.



Ligde 41'er puanlı Beypiliç Boluspor ile Altınordu, 42'şer puana sahip Altaş Denizlispor ile Gençlerbirliği tehlikeli bölgenin hemen üzerinde yer alıyor.



Düşme hattını ilgilendiren önemli müsabakalarda Altaş Denizlispor, NasaDoge Menemenspor'u ve Kocaelispor da Altınordu'yu konuk edecek.



36. hafta programı



MKE Ankaragücü'nün maç yapmadan geçeceği ligde pazar günü saat 16.00'da başlayacak müsabakaların programı şöyle:



Beypiliç Boluspor-Yılport Samsunspor (Bolu Atatürk)



Altaş Denizlispor-NasaDoge Menemenspor (Denizli Atatürk)



Balıkesirspor-Royal Hastanesi Bandırmaspor (Balıkesir Atatürk)



Tuzlaspor-Eyüpspor (Atatürk Olimpiyat)



Kocaelispor-Altınordu (Kocaeli)



Ankara Keçiörengücü-Manisa FK (Aktepe)



İstanbulspor-Adanaspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)



Gençlerbirliği-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Eryaman)



Bursaspor-Bereket Sigorta Ümraniyespor (Bitci Timsah Park)





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