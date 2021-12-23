Spor Toto 1. Lig'de ilk yarı tamamlanıyor

Spor Toto 1. Lig'de bu hafta oynanacak 19. hafta karşılaşmalarıyla ligin ilk yarısı tamamlanacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Spor Toto 1. Lig'de ilk yarı tamamlanıyor
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23 Aralık 2021 13:34
Spor Toto 1. Lig'in 19. haftası cuma günü oynanacak 2 müsabakayla başlayacak.

Bu hafta oynanacak maçlarla ligde sezonun ilk yarısı tamamlanacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligde 19. hafta maçlarının programı şöyle:

Cuma:

16.30 Altınordu-Beypiliç Boluspor (Bornova Aziz Kocaoğlu)

19.00 Adanaspor-Kocaelispor (Yeni Adana)

25 Aralık Cumartesi:

13.30 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Altaş Denizlispor (Erzurum Kazım Karabekir)

13.30 Royal Hastanesi Bandırmaspor-İstanbulspor (Bandırma 17 Eylül)

19.00 Nasadoge Menemenspor-Bursaspor (Menemen İlçe)

26 Aralık Pazar:

13.30 Bereket Sigorta Ümraniyespor-Gençlerbirliği (Ümraniye Belediyesi Şehir)

16.00 Yılport Samsunspor-Tuzlaspor (Samsun Yeni 19 Mayıs)

19.00 Eyüpspor-Balıkesirspor (Eyüp)

19.00 MKE Ankaragücü-Ankara Keçiörengücü (Eryaman)


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